Voller Einsatz auf der Spitzhaustreppe Sachsens Bereitschaftspolizei trainiert auf der Radebeuler Spitzhaustreppe. Gerade wieder am Freitagmorgen.

Sieht gefährlich aus: Am Freitagmorgen auf der Spitzhaustreppe. Hier trainiert die sächsische Bereitschaftspolizei für ihre Fitness. Mal geschieht das in der normalen Dienstbekleidung. Mitunter aber auch in voller Einsatzmontur, wie sie etwa bei Terrorgefahr nötig ist. © Norbert Millauer

Mancher Passant schaute erschrocken drein. Ein Einsatz? Viele Männer und eine Frau in schwarzen Uniformen. Auf dem Rücken steht Polizei. Drei Mannschaftstransporter sind an der Radebeuler Spitzhaustreppe vorgefahren. Es ist 8.30 Uhr. 30 junge Polizisten haben sich aufgestellt. Polizeihauptkommissar Michael Rößler, der Verantwortliche für den Zug, sagt was ansteht.

Erstens: Erwärmung mit der Sportbeauftragten Anne. Dann, zweitens, jeder mindestens dreimal die Spitzhaustreppe rauf und wieder runter. Wer mehr möchte, kann noch drauflegen.

Acht Grad. Nieselwetter, feuchte Sandsteintreppen. Warmmachen muss sein. Sonst geht‘s auch bei jungen Leuten zwischen Mitte zwanzig und Anfang dreißig beim Auf und Ab in die Knie. Also: Rundentraining mit Anne auf der Straße vorm Tor am Goldenen Wagen. Dort, wo vor wenigen Tagen erst der beste Wein Radebeuls geerntet wurde. Kniehebelauf, Füße an die Fersen, Beine nach vorne strecken und die Hände berühren – jeder kennt das noch vom Sportunterricht.

Die ersten Gesichter bekommen eine leichte Röte. Noch mal die Laufschuhe festbinden. Michael Rößler gibt das Startzeichen.

Sachsens Bereitschaftspolizei hat sich die Spitzhaustreppe als Trainingsobjekt ausgeguckt. Hauptkommissar Peter Hebestreit wohnt selbst in der Gegend und kennt freilich den Treppenlauf im Frühjahr. Da lag es nahe, auf die Spitzhaustreppe zu kommen. Hebestreit selbst ist Leiter Führungsdienst und organisiert die Tagesabläufe einer Hundertschaft, die an der Dresdner Stauffenbergallee stationiert ist.

Der Hauptkommissar: „Während der Ausbildung versuchen wir unseren Beamten ein reales Umfeld zu bieten, dass bedeutet, dass unsere Ausbildung auch in den öffentlichen Raum verlagert wird. Einher geht damit, dass wir einen engen Kontakt zur Bevölkerung halten und auch während der Ausbildung das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger stärken.“ Ein Vorteil der Treppe sei, dass diese kostenfrei genutzt werden kann.“

Die erste Runde ist geschafft. Das 30er-Feld hat sich weit auseinandergezogen. Die Konditionsbesten nehmen auch auf Runde zwei noch die Hälfte der Treppe doppelte Stufen. „Im letzten Drittel, wenn du eigentlich denkst, es ist fast geschafft, kommt der Hammer“, sagt Nick. Der junge Mann ist im dritten Jahr bei der Bereitschaftspolizei und versucht es eine Runde mit der vollen Einsatzmontur. Am Gürtel Pistole, Pfefferspray, Handschellen. Überm Oberkörper die schusssichere Weste, am Übergang zwischen Bauch und Schritt noch den sogenannten ballistischen Schutz, auf dem Kopf den Helm, der etwa bei Terroreinsätzen getragen wird. Alles zusammen sind satte 20 Kilo obendrauf.

Nick ist zwar richtig fit. „Aber das macht keiner mit Freude dreimal auf der Treppe“, sagt er mit Puls oberhalb von 170 nach den ersten 100 Höhenmetern. An diesem Trainingsmorgen ist nur die normale Schwarzkombi angesagt, erläutert Zugführer Rößler. Hin und wieder werde auch in der Einsatzkleidung trainiert, die etwa bei Demos und Fußballeinsätzen getragen wird. Also auch mit dem Helm mit Visier.

Die zweite Auf- und Abtour auf den 397 Stufen, verteilt über 57 Absätze, ist geschafft. Christian gehört zum ersten Drittel der ungewöhnlichen Treppenläufer. Er kennt sich mit der Spitzhaustreppe aus. „Ich war am Lößnitzgymnasium. Bin hier schon zum Treppenlauf mit dabei gewesen, weiß, wie das in die Beine geht.“

Runde drei steht an. Die Lücken zwischen den Spitzenreitern und dem Ende werden größer. Kondition, einsatzbezogene Selbstverteidigung, Schwimmen und Krafttraining gehören zur Ausbildung von Sachsens Bereitschaftspolizei, erläutert Hauptkommissar Hebestreit. In den Sommermonaten sind die Männer und auch wenige Frauen sehr oft im Einsatz – Hooligans unterschiedlicher Mannschaften vor Stadien trennen, Pegida und Gegendemonstranten auseinanderhalten. Da sei weniger Zeit für Fortbildung – so heißt das in der Polizeisprache – wie eben an der Spitzhaustreppe, sagt Zugführer Rößler.

Umso mehr werde die Herbstzeit wie jetzt genutzt. Peter Hebestreit: „Problematisch bei diesen Läufen in der Öffentlichkeit ist hier das hohe Interesse. Vor allem wenn im Einsatzanzug mit voller Ausrüstung trainiert wird. Aus diesem Grund werden solche Trainingseinheiten meist sehr früh oder sehr spät durchgeführt.“

Es ist kurz nach 9 Uhr. Einige wenige wollen sich’s noch richtig geben und nehmen die Treppe ein viertes Mal. Aber auch alle anderen haben sich den tiefen Schluck aus der Wasserflasche verdient, bevor es wieder zum eigentlichen Dienst an die Stauffenbergallee oder am Wochenende zum Fußball geht.

