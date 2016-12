Volle Zuschauerränge beim SZ-Cup Acht Mannschaften starten am Dienstag beim traditionellen Turnier der Sächsischen Zeitung. Der Sieger qualifiziert sich für den Landskron-Cup im Januar.

Beim Hallenturnier um den Pokal der Sächsischen Zeitung ist die Bautzener Schützenplatzhalle immer gut gefüllt. Unser Foto entstand im Vorjahr beim Spiel der U 23 von Budissa Bautzen gegen die SG Motor Cunewalde (ganz in weiß). © Torsten Zettl

Hallenfußball. Am 27. Dezember steigt in der Bautzener Schützenplatzhalle das traditionelle Hallenfußballturnier der Sächsischen Zeitung. Acht Mannschaften spielen zunächst in zwei Staffeln, danach geht es im Halbfinale weiter. Pokalverteidiger ist der SV Oberland Spree, der mit dem SV Gnaschwitz-Doberschau (Sieger 2014), der SG Motor Cunewalde und dem SV Bautzen in die Staffel B gelost wurde. In der Gruppe A treffen die SG Wilthen, der SV Post Germania Bautzen und der SV Grün-Weiß Hochkirch auf die zweite Mannschaft der FSV Budissa Bautzen. Der erste Anpfiff bei der 21. Auflage des Hallenspektakels ertönt am kommenden Dienstag um 17 Uhr.

Überraschend kommt die Nominierung der Budissa-Reserve, denn aktuell nimmt keine zweite Mannschaft der FSV am Spielbetrieb teil. Bekanntlich hatte der Verein im Sommer kurzfristig seine Team aus der Landesklasse Ost zurückgezogen. Reimund Linkert, Cheftrainer der Bautzener Regionalliga-Truppe, erklärt: „Wir spielen beim SZ-Turnier mit einer U 23, die sich aus Anschlusskadern des Regionalliga-Teams sowie A-Junioren zusammensetzt.“

Ticket für Landskron-Cup lösen

Für die Wilthener dürfte der Hallenauftritt eine willkommene Abwechslung werden, denn in der Kreisoberliga lief es für die SG in der Hinrunde überhaupt nicht gut. Mit nur neun Punkten überwintert man als Tabellenletzter. Die Liga-Kontrahenten Hochkirch und Germania Bautzen werden allerdings ebenfalls hochmotiviert in diese Duelle gehen werden. Vor allem die Postgermanen sorgten in den letzten Jahren immer wieder für bemerkenswerte Auftritte unter dem Hallendach und gewannen 2012 den „Pott“.

In der Staffel B dürfte der Sieger des Vorjahres favorisiert sein. Der SV Oberland Spree, 2015 noch als SV Großpostwitz-Kirschau unterwegs, kommt mit Spieler-Trainer Stefan Richter. Der ehemalige Budissa-Keeper wurde beim letzten SZ-Turnier als bester Torwart ausgezeichnet, während Jan Mecir die meisten Treffer erzielte und als bester Torschütze geehrt wurde.

Für die Spieler des SV Bautzen dürfte der Vergleich mit dem Landesklässler sehr interessant sein, denn in der Meisterschaft trifft der Tabellenvierte der Kreisliga auf die Reserve des SV Oberland Spree. Für die beiden Kreisoberligisten SG Motor Cunewalde und SV Gnaschwitz-Doberschau wird das Erreichen des Halbfinales als Tagesaufgabe anstehen. In der Liga sind beide Teams Tabellennachbarn und im Punktspiel trennte man sich 1:1.

Neben dem Pokal dürfte für die acht Teilnehmer vor allem ein Ticket verlockend sein, denn der Sieger des SZ-Turniers erhält die Startberechtigung für den attraktiven Landskron-Cup am 6. Januar 2017. Dort warten in der Gruppe B der FC Oberlausitz Neugersdorf und der SV Einheit Kamenz. Weitere Teilnehmer sind die FSV Budissa Bautzen, die BSG Stahl Riesa und der Bischofswerdaer FV, die in der Staffel A gegeneinander antreten.

