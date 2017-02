Volle Züge durch Fußballspiel Fußballfans könnten am Sonntag für volle Züge von und nach Dresden sorgen. Der Saxonia-Express zwischen Leipzig und Dresden wird deshalb aufgestockt.

Es könnte eng werden am Wochenende in den Zügen von und nach Dresden. Am kommenden Sonntag,13.30 Uhr, findet in der 2. Bundesliga das Spiel zwischen der SG Dynamo Dresden und Hannover 96 in Dresden statt. Das Spiel sorgt in den Fanlagern beider Vereine für großes Interesse und ein ausverkauftes DDV-Stadion.

Die Bundespolizei Dresden rechnet ab dem Vormittag, sowie in den Nachmittagsstunden, mit einem hohen Aufkommen an Reisenden in den Zügen nach bzw. von Dresden. Neben den zahlreichen Fußballbegeisterten nutzen am Sonntag erfahrungsgemäß Berufspendler und Ausflügler die Züge im Nah- und Fernverkehr.

Im Saxonia-Express zwischen Leipzig und Dresden über Riesa und Coswig wird seitens der DB Regio das Sitzplatzangebot auf das höchst mögliche Maß aufgestockt. Es ist dennoch denkbar, dass Zugkapazitäten ausgeschöpft sein können.

Der Fußballeinsatz wird von einem Twitter-Team der Bundespolizei begleitet. Diesem können Interessierte unter @bpol_pir folgen. (SZ)

