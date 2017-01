Volle Tonnen stehen gelassen Die Einschränkungen bei der Müllabfuhr ärgern die Kunden. Sind die Tonnen voll, sollen Säcke verwendet werden.

Volle Abfalltonnen, die nicht abgeholt werden, ärgern zurzeit die Menschen aus Döbeln und Umgebung. Aufgrund der Witterung haben die Müllwerker der Entsorgungsdienste Landkreis Mittelsachsen GmbH Probleme, mit den Müllfahrzeugen alle Orte anzufahren. Daher hat die EKM empfohlen, Mülltonnen an gut erreichbare Standorte, zum Beispiel die nächste Hauptstraße, zu stellen. Das klappt nicht überall.

„Ich habe hier fünf nicht geleerte Tonnen und die zerre ich ganz sicher nicht die 700 Meter zur nächsten Hauptstraße und wieder zurück“, schildert eine Facebook-Nutzerin. Maria Wächter von der EKM rät den Betroffenen, sich in solchen Fällen Hilfe aus der Nachbarschaft zu holen. „Wenn die Tonnen am Tag der Entsorgung nicht geleert werden konnten, aus welchen Gründen auch immer, versuchen die Entsorger in den nächsten Tagen, die Entsorgung nachzuholen“, versichert Wächter. Bleiben die Tonnen stehen, sollten die Müllerwerker oder die EKM informiert werden. Sind die Tonnen voll, kann laut Maria Wächter auch auf zugelassene Restabfallbehälter und Gelbe oder durchsichtige Säcke zurückgegriffen werden. Pappe kann bei der nächsten Entsorgung gebündelt neben die Tonne gelegt werden. Die Kosten für Müllbeutel, die aufgrund der vollen Tonnen zusätzlich gekauft werden müssen, übernimmt die EKM nicht.

Rat und Informationen von der EKM gibt es unter Tel. 03731 262541/42/44 sowie www.ekm-mittelsachsen.de

