Volle Tonne Auch in Jessen gibt es offenbar Probleme mit der Entleerung der Biobehälter. Der Entsorger will ein neues Fahrzeug einsetzen.

So richtig rund scheint es mit der Entsorgung der Biotonne noch nicht zu laufen. Missmutig schaut Oliver Grabner aus Pirna-Jessen auf seine volle braune Tonne. „Zum wiederholten Male wurde sie jetzt nicht geleert“, stellt er fest. Eigentlich soll das Entsorgungsfahrzeug am Donnerstag in Jessen die Behälter leeren. „Seit mehreren Wochen erfolgt das aber nun schon mit Verspätung“, ärgert sich Grabner, der in der Straße An der Sonnenlehne wohnt.

Er ist nicht der einzige, der Probleme hat. Vor wenigen Tagen meldete sich eine Anwohnerin aus Graupa, bei der ebenfalls die braune Tonne seit mehreren Wochen nicht entleert wurde (SZ berichtete). Der verantwortliche Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) kennt die Problematik in Pirna-Jessen. „Wir haben die Beschwerde des Anwohners dem Entsorger, der Firma Becker Umweltdienste, zur Nachentsorgung weitergeleitet“, erklärt ZAOE-Geschäftsführer Raimund Otteni. Am 16. März konnte das Entsorgungsfahrzeug nicht bis zum Grundstück der Familie Grabner fahren, da ein Baufahrzeug den Weg versperrte, erläutert der Geschäftsführer. Grundsätzlich müssten sich Baufirmen mit dem beauftragten Entsorger abstimmen, wo während einer Baumaßnahme die Abfallbehälter bereitgestellt werden sollen und auch die Anwohner darüber informieren, erläutert Otteni.

Er betont, dass die Situation für den Zweckverband ebenfalls sehr ärgerlich sei. Seit geraumer Zeit dränge der Zweckverband bei der Firma Becker darauf, alle Entsorgungstermine strikt einzuhalten. „Deshalb hat die Firma Becker den Einsatz eines weiteren Fahrzeuges angekündigt. Wir hoffen nun, dass sich die Situation entspannt“, sagt Otteni.

