Volle Straßen, volle Läden beim Lichterglanz Der Aktionsring Görlitz ist mit dem Lichterglanz 2016 zufrieden. Und auch Händler haben offenbar gute Umsätze gemacht.

Einkaufen im Lichterglanz 2016 in Görlitz am vergangenen Sonnabend: Die Berliner Straße war gut gefüllt. © pawel sosnowski/80studio.net

Die Idee für die lebenden Schaufensterpuppen hat Angelika Dedeleit aus Niesky mitgebracht. „Dort haben wir das schon ein paarmal während des Weihnachtsmarktes gemacht. Und es ist immer sehr gut angekommen“, sagt die Inhaberin von Goldmann Moden an der Berliner Straße in Görlitz. Was in Niesky funktioniert, tut es auch in Görlitz. Echte Menschen als „Modeständer“, das kam an im Modehaus Goldmann während des Lichterglanzes am vergangenen Sonnabend. „99,9 Prozent der Besucher haben zurückgelächelt. Es hat einfach riesigen Spaß gemacht“, schildert Angelika Dedeleit.

„Super“ sei der Sonnabendabend gelaufen, sagt sie. „Die Kunden kamen nicht nur zum Schauen, sondern es wurde auch richtig gut eingekauft“, so die Inhaberin des Modehauses. Sie ist froh, dass der Abend so gut vorbereitet wurde. „Zuletzt haben wir noch Scheinwerfer vom Aktionsring bekommen, alles hat bestens geklappt“, sagt Angelika Dedeleit. Dass der Lichterglanz 2016 gut funktioniert hat, findet auch Frank Reimann, Schatzmeister des Aktionsringes Görlitz. Der Görlitzer Händlerverein hatte die Veranstaltung organisiert. „Prinzipiell sind wir mit der Besucherresonanz und dem Ablauf zufrieden“, sagt Frank Reimann.

Natürlich gebe es immer das eine oder andere, das noch verbessert werden könne. Die Geschäfte, mit denen der Aktionsring bisher nach dem Lichterglanz Kontakt hatte, seien mit den Umsätzen zufrieden. „Es wurde nicht nur geguckt, sondern auch gekauft“, fasst Frank Reimann zusammen. Wie die Stimmung der Innenstadthändler nach dem Lichterglanz 2016 generell ist, soll nun eine Umfrage zeigen. Sie startet am Donnerstag. „Dabei geht es nicht um Umsatzzahlen oder Ähnliches, sondern um eine Tendenz“, sagt der Schatzmeister des Aktionsringes.

Einer, der diese positiv sieht , ist Steffen Lauterbach, Gesellschafter von Daily Milk in der Straßburg-Passage. „Wir sind mit dem Ergebnis des Lichterglanzes sehr zufrieden“, sagt er. Auch bei Daily Milk wurde demnach nicht nur geschaut, sondern auch eingekauft.

Der Lichterglanz vom Sonnabend wird zudem auf der Facebook-Seite der SZ-Görlitz debattiert. Christine Schiefer schreibt beispielsweise: „Um 18 Uhr war es erst mal noch sehr entspannt – fabelhafte Beleuchtung, besonders am Postplatz, und Musik sorgten für ein schönes Erlebnis und ein ganz besonderer Dank an die vielen Einzelhändler, die trotz fehlender Finanzen so ein Ambiente ermöglichen.“ Steffen Schulze gibt zu bedenken: „Ob der Umsatz auch da war ? Viele Leute auf der Berliner, wenig am Marienplatz – was war da geboten worden, was die vier Stände rechtfertigt? Ansonsten müsste die Berliner immer so voll sein, das würde allen nützen.“

Eine volle Berliner Straße wünscht sich auch Modehaus-Goldmann-Inhaberin Angelika Dedeleit. Sie findet: „Ein langer Verkaufssonnabend bringt der Görlitzer Innenstadt vielleicht mehr, als die verkaufsoffenen Sonntage.“ Ausnahme, betont sie ausdrücklich, sei die Weihnachts- und Adventszeit. „Das ist wieder eine andere Situation, dann gehen die Kunden auch am Sonntag in die Stadt“, sagt sie. Aber während des „restlichen“ Jahres, findet sie, bringe ein langer Sonnabend Händlern und Kunden mehr. Die Geschäftsfrau: „Die Frage nach Genehmigungen für Verkaufssonntage würde entfallen. Für unsere Verkäuferinnen und Verkäufer hieße es zudem: Am Sonnabend länger arbeiten aber dafür einen ganzen freien Sonntag.“

