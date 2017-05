Volle Punktzahl für Schiebock BFV beendet Negativserie gegen International Leipzig und feiert auch gegen die Bernburger einen Heimsieg. Staffelsieg ist möglich.

© Uwe Soeder

Fußball. Die Bischofswerdaer Oberliga-Fußballer sind im Kampf um den Staffelsieg weiterhin im Rennen. Am Sonnabend beendete der BFV seine Negativserie gegen den FC International Leipzig und verließ erstmals als Sieger den Platz (3:1), nur 48 Stunden später folgte gegen Askania Bernburg der nächste Heimsieg (4:1). In der Tabelle rangieren die Schiebocker fünf Punkte hinter der BSG Chemie Leipzig (2.). Spitzenreiter Germania Halberstadt hat sechs Zähler mehr auf dem Konto, allerdings auch eine Partie mehr bestritten.

Gegen den FC International hatte der BFV bisher alle Punkt- und Pokalspiele verloren, aber diesmal brachte Tom Hagemann die Bischofswerdaer frühzeitig auf die Siegerstraße. Bereits nach vier Minuten verwandelte er einen an ihm selbst verwirkten Foulelfmeter. Kurz nach Wiederanpfiff traf Hagemann erneut (48.), ehe Cornelius Gries nur 120 Sekunden nach seiner Einwechslung das 3:0 erzielte (85.). Kurz vor dem Abpfiff gelang dem ehemaligen finnischen U 21-Auswahlspieler Kimmo Markku Hovi das Ehrentor für den FC International Leipzig (89.).

Hagemann trifft wieder vom Punkt

Auch gegen die Bernburger eröffnete Tom Hagemann mit einem verwandelten Strafstoß (34.) den Torreigen. Frank Zille (44.), Marc Böttger (56.) und Cornelius Gries (63.) erhöhten auf 4:0, ehe Giorgaki Tsipi (71.) der Ehrentreffer für die Gäste gelang. Beim BFV verzeichnete vor allem Böttger weitere lukrative Tormöglichkeiten. Er traf unter anderem die Querlatte (55.). Am kommenden Sonntag gastieren die Bischofswerdaer beim Tabellenzwölften in Barleben, danach kommt Wismut Gera in die Schiebocker Kampfbahn. (js)

Gegen Leipzig spielten: Höhne - Schikora, Merkel, Bachmann, Lenk, Cellarius, Töppel, Böttger (90. Rülicke), Huth, Hagemann (83. Gries) und Zille (86. Graf).

Gegen Bernburg spielten: Reissig – Lenk, Schikora, Meinel, Huth, Böttger, Merkel (77. Schulze), Bachmann, Töppel, Hagemann (87. Maresch) und Zille (61. Gries).

