Volle Punktzahl bei „Jugend musiziert“ Klavierspieler Johannes Krahl errang beim Regionalwettbewerb das beste Ergebnis. Nun geht’s auf Landesebene weiter – auch für 15 andere Bautzener Musikschüler.

Johannes Krahl hat es wieder einmal geschafft: Beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in Hoyerswerda erkannte die Jury dem 17-jährigen Pianisten nicht nur einen ersten Preis zu, sondern auch die Höchstpunktzahl 25. Johannes Krahl aus Dobranitz bei Göda hat als Pianist und auch als Organist bereits einige Male an dem größten Wettbewerb für den musikalischen Nachwuchs in Deutschland teilgenommen. 2015 schaffte er es bis zum Bundeswettbewerb und erspielte sich an der Orgel einen zweiten Preis. In der diesjährigen Runde geht es für ihn nun erst einmal mit dem Landeswettbewerb weiter.

Der wird für die Schüler der Kreismusikschule Bautzen quasi zum Heimspiel, denn der Landesausscheid findet diesmal im März in der Spreestadt statt. Dann werden neben dem Gödaer Pianisten auch Lena Witke aus Cunewalde, die mit Helene Vogel aus Hoyerswerda ein Violinen-Duo bildet, sowie vier Blechbläser-Ensembles antreten. Qualifiziert haben sich mit 24 Punkten das Posaunentrio Markus Krancher, Samuel Wilk (beide Bautzen) und David Schäfer (Radibor) sowie mit jeweils 23 Punkten das Trompetentrio Gustav Pötschke, Leon Winkler (beide Burkau) und Franz Liebisch (Bischofswerda), das Trompetenquartett Martin Birke (Malschwitz), Erik Schüller (Kubschütz), Alex Mörlin (Großdubrau) und Patric Schneider (Bautzen) sowie das Quartett Leander Jakschik (Trompete/Bautzen), Augustinus Holfeld (Trompete/Schirgiswalde), Gregor Lehmann (Horn/Großpostwitz) und Theodor Hentges (Posaune/Hochkirch). (SZ)

