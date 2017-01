Volle Läden vor und nach dem Fest

© Symbolfoto: dpa

Die Einzelhändler in Sachsen sind mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. Viele Händler berichteten von vollen Geschäften nicht nur an den letzten Tagen vor Heiligabend, sondern auch in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. „Das ist die Zeit der Gutscheine, die ohnehin immer mehr zunehmen“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes, René Glaser, in Chemnitz. Zudem nutzten Kunden die Möglichkeit, für das geschenkte Bargeld in den Läden zu shoppen.

Vor den Weihnachtstagen verbuchten die Händler eine gestiegene Nachfrage nach Feinkost, Parfüm und Kosmetik. „Bei Textil, Sport und Elektronik gab es dagegen noch Luft nach oben“, so Glaser. Die bisher eher milden Temperaturen bremsten den Verkauf von Winterkleidung, Skiern und Schlitten. „Wir wünschen uns, dass es kälter wird und schneit.“

Genaue Umsatzzahlen liegen laut Glaser erst im Januar vor. Dann wird sich auch zeigen, ob die hohen Erwartungen erfüllt worden sind: Im November ging der Handelsverband noch vom besten Weihnachtsgeschäft seit 1990 aus. Demnach sollte ein Umsatz von 4,5 Milliarden Euro im November und Dezember in die Kassen der sächsischen Einzelhändler fließen. Das wären 300 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum.Centermanager Gordon Knabe vom Elbe-Park in Dresden sprach von einem regelrechten Ansturm. Am 27. Dezember strömten mehr als 63 000 Besucher – auch wegen der Neueröffnung bei Möbel-Höffner nach dem Umbau. (dpa/SZ)

