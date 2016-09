Volle Kraft zurück!

Wie viele Flüchtlinge sind derzeit im Landkreis?

1850 Asylbewerber waren Ende August im Landkreis registriert. Das sind 650 weniger als im Januar, als deren Zahl mit 2500 den Höchststand erreicht hatte. Noch im August hatte das Innenministerium angekündigt, dass monatlich 150 bis 200 neue Menschen hinzukommen würden. Tatsächlich sind es nur 50 bis 70. So werden am Ende des Jahres auch keine 3260 neuen Bewerber in den östlichsten Landkreis gekommen sein, sondern nur ein Drittel. Erst „sehr, sehr spät“, so Dezernent Genau, habe die Staatsregierung ihre Prognosen Ende August nach unten korrigiert. Demnach würden im Freistaat in diesem Jahr nicht 50000, sondern lediglich 20000 neue Antragsteller erwartet. Wie viele Flüchtlinge tatsächlich im Landkreis leben, lässt sich nicht sagen. Denn sobald ein Asylantrag bewilligt ist, können die Menschen ihren Wohnort frei wählen – auch wenn das neue Integrationsgesetz des Bundes diese Freiheit rückwirkend zum 1. Januar 2016 auf das Bundesland beschränkt, in dem die Menschen Asyl beantragt haben.