Volle Klassenzimmer Die neuen Fünften sind oft bis zur Obergrenze ausgelastet. An einer Schule in Radebeul gibt es ein Ausweichquartier.

Kein Stuhl mehr frei, kein Platz mehr da für weitere Pulte. Noch vor wenigen Jahren bangten vor allem Mittelschulen im Landkreis noch um ihre Existenz. Mittlerweile sind sämtliche weiterführenden Schulen sehr gut ausgelastet. © Franziska Kraufmann/dpa

Die geburtenstarken Jahrgänge kommen. Rund 1 200 Fünftklässler beginnen ab Montag an den Oberschulen im Landkreis. Etwa 700 angehende Abiturienten ziehen in die Gymnasien ein.

Radebeul mit zwei Baustellen und einem Ausweichquartier

Am Lößnitzgymnasium, wie auch am Gymnasium Luisenstift und an der Oberschule Mitte sind alle Lehrerstellen besetzt. Auf 700 Schüler kommen am Luisenstift 65 Pädagogen. 92 Fünftklässler starten hier in vier Klassen neu. Am Lößnitzgymnasium sind es 51 Lehrer auf 615 Schüler. In drei fünften Klassen starten hier je 28 Schüler in die Abiturstufe.

Während am Luisenstift alles zur Unterstützung des großen Bauvorhabens am historischen Weinberghaus getan wird, wie Schulleiterin Heike Stolzenhain sagt, ist das große Bauen am Lößnitzgymnasium mit der Modernisierung am Pestalozzihaus erst einmal beendet. Schulleiterin Angela Hartmann: „Wir haben in einigen Klassenzimmern neue Möbel bekommen.“

Großes Bauen geschieht hingegen noch an der Oberschule Mitte an der Wasastraße. Der Plattenbau aus DDR-Zeiten wird fit gemacht für zwei Jahrgänge. Die siebenten und achten Klassen müssen deshalb bis zu den Herbstferien in die alte Schule am Augustusweg ausweichen, sagt der Schulleiter. Zwei neue fünfte Klassen starten hier mit je 21 Schülern. Der Server an der Oberschule Mitte bekommt einen neuen Raum, neue PC-Technik wird gerade installiert, so der Schulleiter. Die 30 Lehrstellen für insgesamt 342 Schüler sind alle besetzt.

Moritzburg stockt die Fünfte auf und besetzt sie voll

Die Oberschule der Gemeinde Moritzburg, die Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf, ist mit Schuljahresbeginn nun eine drei- statt zweieinhalbzügige Schule. Die möglichen 18 Klassen, drei pro Jahrgang, sind alle gebildet. Die Schülerzahl in den fünften Klassen ist mit 81 voll ausgereizt, da in einer Klasse Integrationsschüler lernen. Das Erfreulichste: Auch die jetzt 40 Lehrer sind bereits alle da. Im Laufe des Schuljahres soll die Schule baulich erweitert werden.

Coswig mit neuen Lehrern in den Startlöchern

Aus der Stimme von Heidi Albrecht klingt Optimismus. Die Leiterin der Leonhard-Frank-Oberschule in Coswig freut sich, dass sie erneut eine neue, junge Kollegin begrüßen konnte. Damit seien alle Stellen besetzt und der Unterricht für die 56 Schüler in zwei Klassen abgesichert.

Die letzten Feinarbeiten auf dem hinteren Pausenhof sind beendet, darüber hinaus zwei Klassenzimmer vorgerichtet. An der Oberschule Kötitz muss Leiter Matthias Müller mit einigen Provisorien leben. Die Arbeiten an Dach und an dem Brandschutz der Turnhalle dauern an. Trotzdem ist die Sporthalle prinzipiell benutzbar, sagt der Schulleiter.

Ein neuer Kollege beginnt Matthias Müller zufolge erst ab 1. September. Zwei Quereinsteiger müssen eingearbeitet werden. Deshalb ist die Organisation der ersten Wochen besonders herausfordernd. 52 Fünftklässler starten dieses Jahr in Coswig. Sie und ihre Schulkameraden dürfen sich über sechs moderne, interaktive Displays freuen, welche die alten Kreidetafeln ersetzen.

Stark nachgefragt ist das Gymnasium Coswig. 109 Fünftklässler beginnen am Montag. Der Unterricht im Grundbereich könne abgedeckt werden. Über Neuerungen in der Klassenstufe 5 möchte die Schule noch separat informieren.

Auch an der Evangelischen Oberschule in Coswig fängt das Schuljahr gut geordnet an. 22 neue Schüler gibt es in der fünften Klasse. Die Schule arbeitet einzügig. 21 Lehrer kommen hier auf 220 Schüler.

Radeburg reagiert auf das Bus-Problem in den vergangenen Jahren

Die Zille-Oberschule in Radeburg startet mit 52 Fünftklässlern in das neue Schuljahr. „Die Stundentafel ist ohne Kürzungen abgedeckt“, sagt Schulleiter Michael Ufert. Das Wichtigste: Die erste Stunde beginnt nicht mehr um 8.05 Uhr, sondern fünf Minuten später. Damit ist jetzt mehr Zeit zwischen der Ankunft des Busses mit den Schülern aus Medingen und Großdittmannsdorf und dem Unterrichtsbeginn. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Ärger wegen zu spät ankommender und überfüllter Busse gegeben.

Weinböhla feiert Geburtstag und bekommt neue Laptops

Die Oberschule Weinböhla wird nächstes Kalenderjahr 120 Jahre alt. Das Jubiläum soll langfristig vorbereitet werden. Dabei möchte die mit 95 Schülern in vier Klassen bestens ausgelastete Einrichtung zeigen, wie modern eine so alte Schule sein kann. In den Sommerferien wurden deshalb Kabelkanäle für drei neue Laptops und vier neue Beamer angelegt.

Die Oberschule Kötzschenbroda antwortete nicht auf die Anfrage und verwies lediglich aufs Schulamt.

