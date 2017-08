Volle Klassenzimmer Die neuen Fünften sind oft bis zur Obergrenze ausgelastet. Einige Schulen starten mit provisorischen Plänen.

Kein Stuhl mehr frei, kein Platz mehr da für weitere Pulte. Noch vor wenigen Jahren bangten vor allem Mittelschulen im Landkreis noch um ihre Existenz. Mittlerweile sind sämtliche weiterführenden Schulen sehr gut ausgelastet. © Franziska Kraufmann/dpa

Die geburtenstarken Jahrgänge kommen. Rund 1 200 Fünftklässler beginnen ab Montag an den Oberschulen im Landkreis. Circa 700 angehende Abiturienten ziehen in die Gymnasien ein.

Coswig in den Startlöchern

Aus der Stimme von Heidi Albrecht klingt Optimismus. Die Leiterin der Leonhard-Frank-Oberschule in Coswig freut sich, dass sie erneut eine neue, junge Kollegin begrüßen konnte. Damit seien alle Stellen besetzt und der Unterricht für die 56 Schüler in zwei Klassen abgesichert. Die letzten Feinarbeiten auf dem hinteren Pausenhof sind beendet, darüber hinaus zwei Klassenzimmer vorgerichtet. An der Oberschule Kötitz muss Leiter Matthias Müller mit einigen Provisorien leben. Die Arbeiten an Dach und Brandschutz der Turnhalle dauern an. Trotzdem ist diese prinzipiell benutzbar. Ein neuer Kollege beginnt Müller zufolge erst ab 1. September . Zwei Quereinsteiger müssen eingearbeitet werden. Deshalb ist die Organisation der ersten Wochen besonders herausfordernd. 52 Fünftklässler starten dieses Jahr in Coswig. Sie und ihre Schulkameraden dürfen sich über sechs moderne, interaktive Displays freuen, welche die alten Kreidetafeln ersetzen. Erneut stark nachgefragt ist das Gymnasium Coswig. 109 Fünftklässler begrüßt Britt Göldner am Montag. Der Unterricht im Grundbereich könne abgedeckt werden. Über Neuerungen in der Klassenstufe 5 möchte die Schule separat informieren. Auch an der Evangelischen Oberschule in Coswig fängt das Schuljahr gut geordnet an. 22 neue Schüler gibt es in der fünften Klasse. Die Schule arbeitet einzügig. 21 Lehrer kommen hier auf 220 Schüler.

Meißen mit vielen neuen Vorhaben

Alles neu an der Triebischtalschule. Leiterin Steffi Wenzel und ihre Kollegen krempeln das Haus um. Eine lange Liste von frischen Ideen zählt sie am Donnerstag beim Anruf der SZ auf. Im Kern geht es darum, die Schüler stärker für ihre Schule in die Pflicht zu nehmen. Erreicht werden soll dies durch verschiedene Bausteine: Partnerschaften zwischen Neunt- und Fünfklässlern sind geplant. Ausländische Kinder und Jugendliche sollen sich durch gemeinsame Ausflüge und Projekte aller Schüler noch besser in die Gemeinschaft einfügen. Anfangs arbeitet die Schule Steffi Wenzel zufolge mit einem Sommerplan. Ähnlich wie in Coswig müssen die Quereinsteiger in den Lehrerberuf zunächst ihre dreimonatige Qualifikation absolvieren, bevor sie ihre Stellen komplett ausfüllen können. Über die Ferien wurden in dem Gebäude einzelne Räume verschönert, die Computertechnik aufgerüstet, Schulbänke und alte Tafeln ausgetauscht. Drei neue fünfte Klassen mit 75 Schülern bringen das große Haus an seine Kapazitätsgrenze. Mit zwei bis zur Obergrenze von je 28 Schülern ausgelasteten Fünften beginnt die Pestalozzi-Oberschule. Das Haus ist mittlerweile durchsaniert. Deshalb wurden Leiter Lutz Jacob zufolge in den vergangenen Wochen lediglich sechs Räume gemalert. An der Freien Werkschule auf dem Crassoberg kann im Schuljahr 2017/2018 erstmals die Fachrichtung Gesundheit und Sozialwesen angeboten werden. Das Lehrerkollegium wurde aufgestockt. Weitere Pädagogen werden laut Homepage gesucht. Wie schon in den vergangenen Jahren sind sowohl die Mittelstufe als auch die Gymnasialstufe auf dem Crassoberg ausgelastet.

Nossen investiert in Technik

Letztes Jahr gab es zwei Klassensätze Tablets. Dieses Jahr folgt ein Satz elektronischer Wörterbücher. „Wir sind in Wandel begriffen, was die Technik anbelangt“, sagt der Leiter des Nossener Geschwister-Scholl-Gymnasiums Karsten Zeibig. Was die Lehrerstellen anbelange, sei seine Schule nominell voll ausgestattet. Ein Lehrer fehle noch wegen Krankheit, werde jedoch bald zurückerwartet. Im Schuljahr 2017/2018 wolle die Schule neue Projekte wie den Tag der Naturwissenschaft oder den Tag der Zivilcourage fortführen und weiterentwickeln. Vier volle Klassen gilt es unterzubringen. Von der Dr. Eberle-Oberschule aus Nossen kommt die Botschaft, dass es beim Lehrkörper keine Probleme und keinen Bedarf gebe. Leiter Michael Janik berichtet von zwei neuen interaktiven Tafeln. Drei fünfte Klassen mit zusammen 80 Schülern fangen ab Montag neu an.

Weinböhla feiert Geburtstag

Die Oberschule Weinböhla wird nächstes Kalenderjahr 120 Jahre alt. Das Jubiläum soll langfristig vorbereitet werden. Dabei möchte die mit 95 Schülern in vier Klassen bestens ausgelastete Einrichtung zeigen, wie modern eine so alte Schule sein kann. In den Sommerferien wurden deshalb Kabelkanäle für drei neue Laptops und vier neue Beamer angelegt.

Die Oberschule Kötzschenbroda verweigerte eine Auskunft. Die Oberschule Lommatzscher Pflege war Donnerstag nicht zu erreichen und reagierte nicht auf eine E-Mail.

