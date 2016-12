Volle Kassen in Langebrück

Langebrück. Langebrück kann im kommenden Jahr mit einer guten Finanzausstattung rechnen. Nach Angaben von Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) werden der Ortschaft 77 600 Euro an Verfügungsmitteln überwiesen. Die Summe kann unter anderem für die Förderung von Vereinen oder die Gestaltung von Festen verwendet werden.

Für Investitionen stehen Langebrück 97 600 Euro zu. Außerdem werden rund 97 000 Euro für kleine Sanierungsarbeiten an Straßen und den Bau von Fußwegen bereitgestellt. Unter anderem will Langebrück das Geld für den neuen Wasserspielplatz im Bad und für den Bolzplatz ausgeben. Außerdem werden zwei Buswartehäuschen an der Dresdner Straße am Halt „Zur Post“ und an der Friedrich-Wolf-Straße am Halt „Zur Schule“ aufgestellt. Die Kosten betragen rund 15 000 Euro. Die neuen Bushäuschen werden dem bereits errichteten am Hotel Lindenhof ähneln. (SZ)

