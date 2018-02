Volle Kanne Sparflamme Weißwasser ist besonders und soll es bleiben. Entdeckungen und Gedanken zu einer Stadt zwischen den Welten.

Blick auf einen Teil von Weißwasser. © André Schulze

Weißwasser. So geht Sächsisch? Weißwasser sei mit der Zehn-Millionen-Euro-Rückzahlung ans Finanzamt nicht überfordert, hieß es kürzlich von der Landesdirektion des Freistaates. Eine interessante Bewertung der kommunalen Lage. Gut, vielleicht will man hier kein Exempel statuieren, aus Angst vor Nachahmern. Obendrein bestehe laut Landesdirektion noch genügend „Konsolidierungspotenzial“ in der Stadt! Wunderbar. Was das heißt, kann man sich ja denken. Der Abspeck-Gedanke ist ja bereits allgegenwärtig. Angebote werden gekürzt, wichtige Entwicklungen auf den Zeitpunkt „Unbestimmt“ verschoben – nicht ohne Grund wird der Bahnhof seit über zwei Jahren eben nicht saniert. Daher wirkt der Entscheid des Landes widersprüchlich, fast scheinheilig, denn im neuen Regierungsprogramm heißt es, der Freistaat werde sich für attraktivere Lebensbedingungen auf dem Land einsetzen. Gleichzeitig nun der Konter, dass hier noch mächtig gekürzt und eingestampft – oder wie könnte man „Konsolidierung“ positiver umschreiben? – werden kann. Natürlich kann Weißwasser immer weiter „konsolidieren“. Wieso auch sollte ein Mittelzentrum wohl mehr bieten als ein Dorf? Das ist ein bisschen hämisch interpretiert, klar. So wirkt aber auch das Signal aus Dresden.

Ein anderes Signal, das kürzlich aus Zittau kam, wirkte ähnlich. Tausende gaben im guten Glauben ihre Stimme und ihre Daten her, damit ein Kleinbus unsere Gegend ein Fünkchen attraktiver mache. Einige wenige machten dies wohl kaputt. Als Außenstehender sollte man nicht inhaltlich urteilen. Aber selbst der Weihnachtsmann würde einem Kind nicht das Geschenk verwehren, nur weil es ein Wort im Gedicht verdreht hat; will sagen, viele tausend Leute haben ehrlich und hoffnungsvoll „gekämpft“. Als Dank bekommen sie jetzt womöglich Werbe-Mails. Das macht nachdenklich.

Ziemlich aufrichtig war dagegen die Meldung aus einer Weißwasseraner Institution, die wenig „Ruß“ macht, aber beständig Gutes leistet: die GAB, Gesellschaft für Arbeit und Berufsförderung mbH. Viele ehrenamtliche Akteure werkeln dort, bringen ihr Können ein, schaffen Werte und helfen anderen. Regelmäßig gehen sogar Transporte mit aufgearbeiteten Gerätschaften in die Partnerstadt Zary und noch weiter, ohne dass man davon viel mitbekäme. Die GAB ist ein Stück Zukunft im ländlichen Raum: Do it yourself!

Wo es in Zukunft auch spannend werden kann, ist der Tierpark, wenn dort, wie angekündigt, die „Eulen-Mystik“ mehr in den Mittelpunkt rückt. Solch ein thematisch fokussierter Park würde sicherlich überregional Neugierige anziehen. Sofern er nicht als „Luxus“ einkassiert wird.

So, wie der Kultur- und Musikbereich, in dem es jetzt wieder mehrere Adressen in der Stadt schaffen, der Gegend „Swing“ einzuhauchen. Da weht frischer Wind. Man könnte denken, das Leben auf dem Land wird immer attraktiver durch die vielen Leute, die gute Sachen machen. Trotz Sparflamme. Do it yourself! So geht Sächsisch. Doch halt! Mit Augenmaß. Nicht, dass es Nörglern oder Statistikern bald ZU attraktiv erscheint und sie die nächsten Konsolidierungspotenziale entdecken...

Unser Autor Gregor Schneider ist gebürtiger Weißwasseraner und Rückkehrer. Der Stadtplaner arbeitet derzeit für das Projekt „Kleinstadt gestalten – Ort schafft“.

An dieser Stelle äußert er seine privaten Gedanken zum Stadtgeschehen.

zur Startseite