Volle Häuser in Görlitz und Zittau 153500 Gäste sahen die Vorstellungen des Theaters im Landkreis. Fast hätte es mit dem Besucherrekord geklappt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Görlitzer Sommertheater vor neuer Kulisse im Stadthallengarten kam gut an bei den Görlitzern. In diesem Jahr soll es noch umfangreicher werden. © pawel sosnowski/80studio.net Das Görlitzer Sommertheater vor neuer Kulisse im Stadthallengarten kam gut an bei den Görlitzern. In diesem Jahr soll es noch umfangreicher werden.

Das Sommertheater auf der Waldbühne in Jonsdorf litt unter dem Wetter und den frühen Ferienterminen. Zumindest auf Letzteres reagiert das Theater mit einer Zweiteilung in diesem Jahr.

Auf den Dezember kann sich das Theater im Landkreis verlassen. Traditionell strömen die Besucher vor und rund ums Fest in die beiden Häuser in Görlitz und Zittau. Das war auch Ende vergangenen Jahres so. Rund 30000 Zuschauer zählte das Theater in 97 Veranstaltungen. „Unangefochtene Publikumslieblinge“, heißt es in einer Mitteilung des Theaters am Freitag, „waren das Weihnachtskonzert, das 28-mal im gesamten Kulturraum zu sehen war sowie das Weihnachtsmärchen, das als Drachenkrimi „Der Drache im Schrank“ vor allem Schul- und Kindergartengruppen in die 38 Vorstellungen lockte“. Trotz der zwischenzeitlich angehobenen Altersempfehlung scheint das Märchen bei den Besuchern gut angekommen zu sein.

Insgesamt erlebten 153500 Besucher im vergangenen Jahr die über 700 Veranstaltungen. Nach Einschätzung des Theaters sind das deutlich mehr Besucher in den Eigenproduktionen als in den Vorjahren. Das Theater an der Neiße zählte damit auch mehr Besucher als das Deutsch-Sorbische Volkstheater. Das hatte noch vor dem Jahreswechsel von 152500 Besucher gesprochen, die die 895 Veranstaltungen besucht hätten. Damit scheint das Görlitzer Haus auch effektiver zu arbeiten, die größte Besucherschar in Bautzen zählt traditionell das Sommertheater. Die weitere Olsenbanden-Folge sahen nach Angaben der Bautzener Bühne auf dem Innenhof der Ortenburg knapp 37000 Zuschauer.

Da kann das Sommertheater an der Neiße nicht mithalten, auch wenn es neben dem Dezember-Programm der zweite große Abräumer ist. Um hier neue Rekorde zu schreiben, machte aber das Wetter einen Strich durch die Rechnung und zum anderen haderte das Theater etwas mit den frühen Ferienterminen. Nach SZ-Angaben sahen rund 13000 Besucher das Abenteuerspektakel „Die Legende des Priber“ von Regisseur Axel Stöcker in Jonsdorf. Das lag nach Angaben des Theaters im Plan, aber in den Vorjahren kamen auch schon mal bis zu 14500 Gäste auf die Waldbühne.

In Görlitz nutzte das Theater erstmals den Stadthallengarten. Möglich wurde das nur durch das Engagement sowohl des Theaters als auch des Stadthallen-Fördervereins. Gemeinsam entrissen sie die Anlage dem Vergessen. Und auch wenn die Vorbereitungszeit nur kurz war, so versuchte das Theater, möglichst alle Sparten am Sommertheater in Görlitz zu beteiligen: Das Schauspiel gastierte, das Musiktheater gab halbszenisch Lehars Operette „Die lustige Witwe“ und die Tanz-Company führte ihr Erfolgsstück „Aqua“ auf. 4500 Zuschauer folgten schließlich der Einladung zu den Aufführungen im Stadthallengarten. Insgesamt zählte das Theater beim Sommertheater sowohl in Görlitz, in Jonsdorf als auch im Zittauer Klosterhof 24000 Besucher, die 20000 Euro weniger Umsatz brachten als im Vorjahr.

Unter den einzelnen Sparten des gemeinsamen Theaters im Landkreis Görlitz fanden die Aufführungen des Schauspiels die meisten Besucher: 50000 Gäste. Das macht im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 2000 Besuchern und zeigt nach Ansicht des Theaters die Beliebtheit der Schauspielsparte. Mit 39000 Besuchern lagen die Inszenierungen des Musiktheaters leicht über den Zahlen des Vorjahres.

Die Neue Lausitzer Philharmonie gilt mittlerweile auch als ein Garant für ausverkaufte Häuser. 20000 Besucher sahen die Konzerte allein in den Stammhäusern in Görlitz und Zittau. Besonders erfolgreich ist die junge Konzertreihe „Hexenritt und Drachentöne“. In Görlitz füllt sie das Haus bei jeder Aufführung, in Zittau ist das noch nicht immer der Fall. Doch sieht sich das Theater dabei auf gutem Wege. Die Tanzcompany von Marko E. Weigert und Dan Pelleg gehört ebenso zu den Erfolgsgeschichten am Theater. In wenigen Jahren haben sie sich eine große Fangemeinde aufgebaut. Im vergangenen Jahr lockten die Tanzabende bereits 10000 Besucher an, dabei wurde die Zahl der Veranstaltungen verdoppelt. Mit Gastspielen und Hausvermietungen sicherte sich das Theater auch im vergangenen Jahr stabile Zusatzeinnahmen von etwa 120000 Euro. Die knapp 200 Fremdveranstaltungen wurden von ungefähr 34000 Gästen besucht.

Die guten Zahlen nehmen Generalintendant Klaus Arauner und der kaufmännische Geschäftsführer Caspar Sawade zum Anlass, zum einen den Mitarbeitern Dank zu sagen, zum anderen alle Beteiligten zu mahnen, ausreichend Gelder für den Theaterbetrieb zur Verfügung zu stellen. Und sie stellen ihre Pläne für das Sommertheater leicht um. So wird die Waldbühnensaison zweigeteilt: Am 17. Juni bereits feiert „Der König der Schmuggler – Das Geheimnis des Pascherfriedel“ Premiere in Jonsdorf, wo er dann zum Start der Sommerferien in Sachsen bis zum 25. Juni gezeigt wird. Anschließend pausiert das Ensemble zwei Wochen, um vom 13. Juli bis zum 13. August weitere 15 Aufführungen zu zeigen und es so auch Besuchern aus den angrenzenden Bundesländern zu ermöglichen, die Inszenierung zu besuchen.

