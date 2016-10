Volle Bauernstube zur Kirmes 2016 war ein gutes Erntejahr. Das musste gefeiert werden. Auf dem Njepilahof in Rohne verband man mit dem aktuellen Glück viele gute Erinnerungen an früher.

Die Kirmesblasmusik drang bis in die Küche und zauberte ein Lächeln auf so manches Gesicht. © Jost Schmidtchen

Wie es einmal war. Das ist das bewährte Motto auf dem Njepilahof. „Kak to jo bylo“, wie es im Schleifer Sorbisch heißt, galt auch am Sonntag anlässlich der 13. Kirmes auf dem historischen Bauernhof. An Gästen mangelte es nicht. Die Bauernstube war bis auf den letzten Platz besetzt. „Alle können kommen, von Nah und Fern und mit uns feiern“, sagte der Vorsitzende des Njepilahof Rohne e.V., Manfred Nickel. „So war es früher bei unseren Bauern im Kirchspiel auch gewesen ist. Viele halfen das ganze Jahr auf den Höfen und auf den Feldern und brachten die Ernte ein.“ Dafür gab es dann die Erntedankfeste und die traditionelle Kirmes, die im Kirchspiel Schleife immer zu „Ursula“ gefeiert wird, also am Namenstag der Heiligen. Er erinnert an das Martyrium der Kölner Stadtheiligen und wird eigentlich am 21. Oktober des Jahres gefeiert.

Die Kirmes war nicht nur ein Fest auf den Bauernhöfen, sondern ein Fest für das ganze Dorf und eben auch für das Kirchspiel. Dazu gab es in den Gasthöfen viel gutes Essen und Trinken und die Dorfmusikanten spielten zum Tanz auf. So war das am Sonntag auch auf dem Njepilahof. Die Musikanten kamen aus Spremberg, wie immer die „Bläsergilde“, die auch viel sorbische Musik in ihrem Repertoire hat. Dazu wurde frisch gebackener Bauernkuchen aus dem Holzbackofen aufgetragen und Bauernstullen mit Wurst und Kochkäse. Gebacken hatten die Kuchen die Frauen vom Njepilahofverein und weitere fleißige Helferinnen aus dem Dorf schon am Sonnabend. Da war auf dem Njepilahof nämlich „Backtag“ zur folgenden Kirmes.

Manfred Nickel verband seine Begrüßung mit einem Dankeschön nicht nur für die vielen fleißigen Erntehelfer und die Besucher, sondern auch an alle fleißigen Mitstreiter, die im Jahreslauf die Veranstaltungen des Vereins mitunter tagelang im Vorfeld unterstützten und ohne deren Hilfe weder ein Schlachtfest noch Kuchenbacken oder das Njepilahoffest jemals möglich wären. Letzteres war vor vier Wochen wieder ein absoluter Publikumsmagnet, da war ja sogar noch Sommerwetter. Zu den Gästen der Kirmes gehörten auch Helmut Kurjo aus Bluno, der den historischen Webstuhl des Njepilahofes vor einigen Jahren wieder funktionstüchtig hergerichtet hat, und Mitglieder der Domowina-OG Heinersbrück. Mit den Freunden aus der Niederlausitz pflegt der Njepilahof e.V. seit einigen Jahren freundschaftliche Kontakte.

Fleißige Arbeit, gute Ernteerträge und viele Höhepunkte im Jahreslauf, das alles kam beim Feiern der Kirmes noch einmal in Erinnerung. Bis in den Abend hinein saßen alle gemütlich „zu Ursula“ zusammen.

Der Njepilahofverein pflegt das Andenken des Volksschriftstellers Hanzo Njepila (1766 - 1856) und das des Hofes, auf dem der Dichter geboren wurde, bereits seit 1999. Sieben Jahre später zog die 1972 gegründete Sorbenstube auf den Hof. Zu den Höhepunkten im Jahresverlauf gehören das Schlachtefest im Januar, das gemeinsame Ostereierverzieren und Waleien der Kinder im März/April sowie das Hoffest im September und die Kirmes im Oktober.

