Volle Almhütte in Pulsnitz Während viele zum Feiern in die Alpen fahren, organisiert Thomas Träber eine Apres-Ski Party einfach im Schützenhaus. Die Idee kam bestens an.

Lena und Luxury feierten als Skihasen mit dem jungen Publikum in Pulsnitz. © Jonny Linke

Schnee gibt es in der Oberlausitz reichlich. Da war es kein Wunder, dass am Sonnabendnachmittag Rodel- und Skifans die kleineren und größeren Berge der Umgebung heimsuchten. Da war die logische weitere Reihenfolge des Tages klar. Anschließend ging es nach Pulsnitz zum Apres-Ski. Denn das hat schon fast Tradition. Dass dieses Jahr auch reichlich Schnee außerhalb der Eventlocation lag, sorgte zumindest bei einem für leichte Kopfschmerzen. „Ich freue mich riesig, dass es auch draußen etwas schneit. Ich habe nur den ganzen Samstagnachmittag gehofft, dass es nicht zuviel wird. Nicht das für manche die geplante Anreise zu gefährlich würde“, sagt Thomas Träber, der Organisator der Party.

Vorsorglich hat er noch Warnschilder vor Dachlawinen am Schützenhaus angebracht und dank einer Gerüstfirma noch eine extrem stabile Raucherecke im Freien errichten lassen.

Doch er hatte Glück. Trotz Schneefall kamen die Menschen. Und zwar in Fülle. Von jung bis etwas reifer war das Publikum gemischt. Genau die richtige Atmosphäre für eine ausgelassene Skiparty. Da spielte nicht nur der Schnee außerhalb des Schützenhauses eine Rolle, er trug auch selbst zur perfekten Atmosphäre bei.

Dekoraktion mit Liebe zum Detail

DJ ND sorgte an dem Abend mit 80/90/2000er Sound für beste Stimmung. Doch nicht nur die Musik lockte den Gästen ein Lächeln aus dem Gesicht. Die Dekoration zeigte, dass auch bei Tanzveranstaltungen Liebe zum Detail nicht fehlen darf. Mit großen Schneekristallen, welche von der Decke hinabhingen zum Beispiel. Auch zwei dekorierte Skihütten ließen den Anschein erwecken, man feiert gerade irgendwo hoch oben in den Alpen. Die mit weißen Stoff ummantelten Geländer vermittelten dem Partyvolk das winterliche Gefühl. „Bei der Atmosphäre lege ich sehr viel Wert auf Details. Deswegen gab es auch eine Art Schneekanone und die Skihasen von Luxury-Shows aus Dresden, welche dem Publikum so ordentlich einheizten“, erzählt Thomas Träber zufrieden.

Perfektes Umfeld für die Party

Für ihn stimmt auch das Umfeld. „Ich kann auf eine perfekte Zusammenarbeit mit dem Schützenhaus Pulsnitz vertrauen. Auch mit meinen Technikern, welche für die Beleuchtung und den Sound zuständig sind, gibt es nie Probleme. Nur durch das gute Miteinander kann man hier in der Gegend noch Veranstaltungen anbieten, die sich die Leute leisten können und trotzdem qualitativ weit oben angesiedelt sind. Wo sonst bekommt man bei Schneefall zum Samstagnachmittag noch eine Gerüstbaufirma her, welche aufgrund der Witterung eine sichere Raucherlounge erbaut? Das geht nur, weil viele hier in der Region was auf die Beine stellen wollen“, erzählt Thomas Träber. Und nur so bleibt aus der Oberlausitz auch ein lebenswerter Raum.

Nach so einer lustigen Nacht gibt es jedoch nicht viel Schlaf für Thomas Träber und sein Team, die alle nebenbei noch arbeiten gehen. Bereits am Sonntagnachmittag stand die erste Kinder Apres-Ski Party im Schützenhaus an.

Am Sonntag, 22. Januar, folgt schon die etwas andere Art der Unterhaltung. Dr. Mark Benecke, der bekannte Kriminalbiologe aus Funk und Fernsehen, wird spannende Einblicke in die Kriminalfälle der letzten Jahre geben.

