Volldampf in Niesky trotz Insolvenz Die Löhne der 30 Wäschereimitarbeiter in Niesky sind sicher. Doch sie müssen um ihre Altersvorsorge fürchten.

Das Licht in der Nieskyer Wäscherei soll nicht ausgehen. Insolvenzverwalter und Mitarbeiter hoffen auf eine Zukunft. Die Löhne sind bis einschließlich Februar sicher. Doch die Mitarbeiteraktien haben nach der Insolvenz kaum noch Wert. © andré schulze

Stillstand sieht anders aus. Die Mitarbeiter der Wäscherei in Niesky haben am Dienstagnachmittag alle Hände voll zu tun und auch die großen Maschinen im schmucklosen Flachbau im Gewerbegebiet Süd stehen nicht still. Wer am Fenster klopft, der stört bei der Arbeit. Antworten zum laufenden Insolvenzverfahren des Unternehmens mit Hauptsitz in Riesa werden in der Nieskyer Außenstelle nicht gegeben. Freundlich verweisen die Mitarbeiter an die Zentrale.

„Die Leute sind motiviert. Sie wollen, dass es weitergeht“, sagt Vorstand Eric Fallak. Sein Unternehmen, die Mittelsächsische Textilreinigungs- und -handels AG, kurz MTR, hatte als 2017 erstes Unternehmen Insolvenzantrag am Amtsgericht Dresden gestellt. Trotz der Hiobsbotschaft laufe die Produktion in Riesa aber „ohne Abstriche“. 170 Menschen arbeiten dort, 30 weitere sind es am Standort Niesky.

Sie reinigen, bügeln, legen Wäsche vor allem für zahlreiche Krankenhäuser – eine Spezialisierung, für die die Riesaer schon seit den 80er Jahren bekannt sind. Laut dem jüngsten veröffentlichten Jahresabschluss von 2015 erzielt die Aktiengesellschaft 85 Prozent des Umsatzes vor allem mit kommunalen Krankenhäusern und Kliniken. Unter anderem gehören die Elblandkliniken in Meißen, Radebeul und Riesa dazu – wie das Unternehmen des Landkreises Meißen auf Anfrage bestätigt.

Auslöser für die wirtschaftliche Schieflage der Mittelsächsischen Textilreinigungs- und -handels AG sei das Auslaufen von zwei wichtigen Großkundenaufträgen gewesen, erklärt der vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter Rainer M. Bähr. Durch den Umsatzrückgang habe dem Unternehmen die Zahlungsunfähigkeit gedroht. Nach Informationen der Sächsischen Zeitung ist einer der verloren gegangenen Kunden das Dresdner Uniklinikum.

Der Vertrag war Mitte 2016 ausgelaufen. An einer neuen Ausschreibung nahm die Riesaer Großwäscherei nicht teil. Das wäre aus betriebswirtschaftlicher Sicht aufgrund der gestellten finanziellen Anforderungen wohl ein zu großes Risiko gewesen.

Noch relevanter für die Wäscherei in Niesky dürfte der Verlust eines Görlitzer Krankenhauses als Kunde sein. Um welches der beiden Häuser es sich dabei handelt ist unklar. Sowohl das Malteser Krankenhaus St. Carolus als auch das Städtische Klinikum Görlitz lassen Nachfragen zunächst unbeantwortet.

Dabei hatte die Riesaer Textilreinigung das Jahr 2015 noch mit einem Gewinn von fast 100 000 Euro abgeschlossen, während in den vier Jahren davor im Abschluss stets rote Zahlen standen – weshalb sich das Unternehmen auch in der Konsolidierung befand. In seinem Jahresabschluss verweist das Unternehmen darauf, dass auf dem Markt der Textil-Versorgung von Krankenhäusern und Pflegeheimen ein „starker Verdrängungswettbewerb“ herrsche, zudem führe der Mindestlohn zu einem verschärften Kostendruck im Personalbereich. Eine Chance, den Umsatz zu steigern, biete nun der weitere Ausbau des Hotelsektors.

Insolvenzverwalter Rainer M. Bähr hat mittlerweile Gespräche mit Gläubigern, Kunden und Lieferanten aufgenommen. Darüber hinaus werden auch bereits erste Gespräche mit Investoren geführt, teilt seine Kanzlei hww mit. Die Löhne und Gehälter seien bis einschließlich Februar über das Insolvenzgeld durch die Bundesagentur für Arbeit gesichert. Ab März seien sie wieder in vollem Umfang von der Mittelsächsischen Textilreinigungs- und -handels AG zu bezahlen. Viele Mitarbeiter des Unternehmens besitzen außerdem Aktien ihres Arbeitgebers.

Noch 2012 ist das Modell in einer Broschüre des Sächsischen Wirtschaftsministerium als Musterbeispiel vorgestellt worden. Mitarbeitern sollten so zusätzlich zu ihren Tariflöhnen eine Möglichkeit zur Vermögensbildung und zur Altersvorsorge erhalten. Bei einer Insolvenz allerdings steht es um diese schlecht. Denn die Unternehmensanteile stehen im Rang hinter den Ansprüchen der übrigen Gläubiger.

„Da im Insolvenzfall bereits die Ansprüche der Gläubiger nicht vollständig bedient werden können, kommt den an der Gesellschaft gehaltenen Aktien im Insolvenzfall üblicherweise kein Wert zu“, teilt der Insolvenzverwalter der Sächsischen Zeitung mit. Das gelte wohl auch im Fall der Großwäscherei.

Wenngleich es noch nicht endgültig besiegelt ist. Denn laut dem Insolvenzverwalter Rainer M. Bähr kommt auch ein Verkauf des Unternehmens an einen Investor infrage. Die Reaktionen der Kunden seien bislang positiv, sagt Vorstand Eric Fallak. „Die wollen alle zur Stange halten.“

