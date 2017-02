Vollbremsung auf der Autobahn Auf der A4 kam es am Dienstagvormittag zu Behinderungen. Ein Auto fuhr auf einen Laster auf.

Der Fahrer des Skoda wurde bei dem Unfall auf der A4 leicht verletzt. © Elke Görlitz

Trotz Gefahrenbremsung hat ein 35-Jähriger am Dienstagvormittag einen Unfall auf der Autobahn 4 zwischen Wilsdruff und dem Dreieck Nossen nicht verhindert. Er fuhr auf einen Laster auf. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Erfurt unterwegs. Zunächst fuhr der Laster laut Jana Ulbricht, Sprecherin der Polizeidirektion Dresden, auf der rechten Spur, der Skoda auf dem mittleren Fahrstreifen. Kurz nach der Anschlussstelle Wilsdruff habe der Laster knapp vor dem Skoda auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt. Der 35-Jährige am Steuer des Skoda trat sofort auf die Bremse, fuhr aber trotzdem auf den Laster auf. Gegen 9.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Der Skodafahrer hat sich bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Jana Ulbricht ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

Bis 11.40 Uhr kam es aufgrund des Unfalls zu Behinderungen auf der Autobahn. Während der Aufnahme des Unfalls sowie der Bergung der Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die mittlere sowie linke Fahrspur vorbeigeleitet.

zur Startseite