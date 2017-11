Vollbeschäftigung im Landkreis fast erreicht Auch im Herbst gab es erneut weniger Arbeitslose im Kreis. Noch nie seit der Wende waren so viele Menschen beschäftigt.

Eine Zahl prägt den Arbeitsmarktbericht für den Monat Oktober: minus 0,1 Prozentpunkte. Um 0,1 Prozentpunkte ging die Quote der Arbeitslosen gemessen an allen arbeitsfähigen Personen in drei Ebenen zurück: im Bund (aktuell 5,4 Prozent), im Freistaat (aktuell 6,1 Prozent) und im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. In der Region waren nur noch 6 470 Menschen ohne Arbeit, das entspricht einer Quote von 5,1 Prozent. Damit verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit erneut einen neuen Rekordwert in der Region.

Als „stabil“ bezeichnet Gerlinde Hildebrand, die Chefin der Pirnaer Arbeitsagentur, die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt. „Hiesige Unternehmen fragten im Oktober erneut mehr Arbeitskräfte nach, was uns insbesondere vor der bevorstehenden Wintersaison positiv stimmt“, sagt sie. Dabei rechnet die Agentur in den kommenden Wintermonaten damit, dass die Arbeitslosigkeit leicht ansteigen wird. Das zeige sich daran, dass sich bereits im Oktober 143 Beschäftigte neu als arbeitssuchend gemeldet haben.

„Wir beobachten speziell in den letzten drei Monaten eine deutlich geringere Dynamik auf dem Arbeitsmarkt“, so Hildebrand. Das heißt: Weniger Menschen melden sich neu als arbeitslos an, dafür haben aber im Oktober auch weniger Menschen als in den Vormonaten einen neuen Job gefunden. „Gründe sind zum einen, dass Unternehmen ihre Fachkräfte halten, zum anderen aber auch, dass Stellenbesetzungen komplexer werden und länger dauern“, sagt Gerlinde Hildebrand. Im Oktober waren im Landkreis insgesamt 2 200 freie Stellen gemeldet. 2 000 davon wollten die Firmen am liebsten sofort besetzen. 80 Prozent aller freien Jobs sind als unbefristete Stellen ausgeschrieben. „Wir können den Firmenchefs derzeit nicht mehr in jedem Fall innerhalb kurzer Zeit die Arbeitskraft anbieten, die perfekt in seine Jobbeschreibung passt“, so Hildebrand. Deshalb will sie sich mit ihren Mitarbeitern zunehmend auf die knapp 2 700 Menschen im Landkreis fokussieren, die schon länger als ein Jahr keiner Arbeit nachgehen. „Die Langzeitarbeitslosen sind noch ein großes Potenzial für unseren Landkreis“, so die Agenturchefin. Gerade auch ältere Arbeitslose ab 50 Jahren hätten derzeit gute Chancen, über Qualifizierungen, Weiterbildungen oder auch eine neue Ausbildung einen guten Job in der Region zu finden. Unternehmer bemühen sich um die Arbeitskräfte, denn es gibt nicht mehr viele im Landkreis.

Bei der Arbeitslosenquote ist die Region Dippoldiswalde nach wie vor Spitzenreiter. Nur 729 Menschen (3,7 Prozent) sind hier aktuell arbeitslos. Ab einer Quote von fünf Prozent oder weniger sprechen Arbeitsmarktexperten von Vollbeschäftigung. In Sebnitz waren 655 Menschen ohne Arbeit (5,1 Prozent), in Freital 2 230 Menschen (5,3 Prozent) und in Pirna 2 858 Menschen (5,5 Prozent). Zugleich stieg die Beschäftigung in der Region auf ein neues Hoch seit der Wende. Zum Stichtag 31. März waren im Landkreis 76 564 Menschen beschäftigt.

