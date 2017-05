Voll verglast Eine Ruine im Rittergut Limbach verwandelt sich in eine Kulturscheune. Der Eröffnungstermin steht jetzt fest.

Der Giebel der zukünftigen Kulturscheune ist eine riesige Glasfront. Die Arbeiten an der Gebäudehülle sind fast fertig.

Hier wurden einst Rüben gelagert, bald kann gefeiert werden: Zwei Tonnengewölbe wurden freigelegt und saniert. Sie sollen gastronomisch genutzt werden.

Das Obergeschoss ist ein Hingucker: Ein riesiger Dachstuhl spannt sich über die Besucher, die freiliegenden Balken duften noch nach frischem Holz. Im Gegensatz zur Zimmermannsarbeit präsentiert sich der Giebel in Glas und Metall. Durch die Fensterfront fällt das Tageslicht in einen Raum, den es schon Jahrhunderte gibt, aber der nun gänzlich neu und anders wiederentstanden ist. Einst lagerten hier Stroh und Heu für die Tiere des Rittergutes Limbach. Durch Öffnungen im Boden wurde es bei Bedarf kurzerhand nach unten geworfen. In Zukunft ist das gesamte Gebäude eine Kulturscheune – mit Veranstaltungssaal im Erdgeschoss, Galerie im ersten Obergeschoss und den Kellergewölben für Feiern und Gesellschaften.

Umgebaut und grundhaft saniert wird die ehemalige Scheune seit Anfang 2016. Eigentlich war sie damals längst reif für den Abriss: Eine Giebelwand war eingestürzt, das Dach eingefallen, Sicherungsbalken hielten den Rest gerade noch so zusammen. „Vor 15 Jahren rieten uns viele, durch das gesamte Rittergut mal mit dem Abrissbagger zu fahren und anschließend alles wegzuräumen“, erinnert sich Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother (CDU). Die Stadt entschied sich aber für die optimistischere Variante und brachte das Areal mit der mehr als 600-jährigen Geschichte in die Stiftung Leben und Arbeit ein. Seitdem wird schrittweise saniert. Die zukünftige Kulturscheune ist das dritte Objekt, in dem nun gebaut wird.

Von dem alten Bruchsteingebäude konnten die Außenwände und zwei Kellergewölbe gerettet werden. Hier wurden vermutlich einst getrennt voneinander Rüben und Kartoffeln gelagert. Jetzt haben beide Tonnengewölbe eine Verbindung bekommen und sollen für Feiern genutzt werden. Eine Röhre führt in die Küche des benachbarten Gästehauses, über den Durchbruch soll das Essen in die Kulturscheune geliefert werden. Im Erdgeschoss wird der Hauptsaal des Hauses mit Bühne, Nebenräumen und Sanitäranlagen untergebracht. Der Innenausbau wird bald starten. Momentan werden noch Arbeiten am Dach ausgeführt, als nächstes Fenster und Türen eingebaut.

Ein konkreter Eröffnungstermin steht inzwischen fest. „Wir haben uns auf den 1. Mai 2018 festgelegt“, sagt Martin Reinhuber. Reinhuber arbeitet im Vorstand der Stiftung mit, die in dem Gut ein sozialtherapeutisches Projekt für junge Erwachsene betreibt. Sechs Leute kann man aufnehmen, die im Gut mitarbeiten und Orientierung vermittelt bekommen. Die Nachfrage steigt, sodass die Stiftung weitere Plätze schaffen möchte. Neue Wohnräume sollen in der Tenne, die jetzt noch Veranstaltungssaal ist, entstehen. Die gut 100 Konzerte, Feiern, Lesungen, Ausstellungen, Aufführungen im Jahr sollen dann in der Kulturscheune stattfinden.

Außerdem planen Stiftung und Stadt, die Angebote noch auszubauen, um die Kulturscheune so gut wie möglich auszulasten, wie der Bürgermeister sagt: „Es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich Gedanken macht, welche festen Veranstaltungen in der Woche man dort etablieren kann.“

Davor kommen noch andere Fragen auf Stadt und Stiftung zu. So werden sich die Baukosten voraussichtlich auf 1,2 Millionen Euro summieren. Allein der Rohbau schlägt mit 800 000 Euro zu Buche. Etwa 450 000 Euro werden nun noch gebraucht. Die sollen über Spendengelder aufgebracht werden. Etliche Arbeiten im Innenausbau will die Stiftung zudem selbst mit ihrem Personal übernehmen – und so Geld sparen. Sollte dann immer noch eine Deckungslücke sein, so Reinhuber, werde man einen Kredit aufnehmen: „Am Eröffnungstermin wollen wir auf keinen Fall mehr rütteln.“

