Voll im Weihnachtsgeschäft

zurück Bild 1 von 2 weiter Beim Stollenmarkt der Bäckerei Körner in Großweitzschen hilft die Geschäftsführerin Franziska Seyffarth nicht nur den Kindern beim Ausrollen des Plätzchenteigs. Sondern sie beantwortet auch die Fragen von interessierten Kunden. © Dietmar Thomas Beim Stollenmarkt der Bäckerei Körner in Großweitzschen hilft die Geschäftsführerin Franziska Seyffarth nicht nur den Kindern beim Ausrollen des Plätzchenteigs. Sondern sie beantwortet auch die Fragen von interessierten Kunden.

Christine Domahs (links) ist seit 40 Jahren Konditorin bei der Bäckerei Erntebrot. Elke Lehmann leitet seit 2015 die Geschäfte in dem Döbelner Unternehmen.

Döbeln/Großweitzschen. Franziska Seyffahrt geht durch die Menge. Eine Mutter ist hektisch auf der Suche nach dem Plätzchenblech, das ihr Sohn gestaltet hat – die Geschäftsführerin der Bäckerei Körner hilft ihr beim Wiederfinden. Es ist ordentlich was los beim Stollenfest der Bäckerei Körner in Großweitzschen, das sich am Sonnabend zum 13. Mal jährte. Dabei ist es aufgrund des miesen Wetters nicht so voll wie üblich.

Nun, da Hunderte Kinder und deren Eltern in der Backstube zum Plätzchenbacken zu Gast sind, wurde der reguläre Betrieb ab 11 Uhr auf exklusiven Plätzchenbetrieb umgestellt. Den vorbereiteten Teig können die Kinder mit etlichen verschiedenen Formen ausstechen und Streuseln verzieren – um kurz darauf ihre personalisierten Plätzchen für 2,50 Euro mit nach Hause zu nehmen.

Spende für Westerwitzer Kita

Es sind nicht zuletzt Veranstaltungen wie dieses, mit denen das Unternehmen auch Kunden gewinnen und binden möchte. Für viele Familien in der Umgebung hat das Stollenfest traditionellen Charakter. „Wir wollen den Leuten eben auch ein wenig das Handwerk zeigen und gleichzeitig mit ihnen die Weihnachtszeit einläuten“, sagt Franziska Seyffarth. Da zu Weihnachten besonders auch das Geben eine Tugend ist, spendet die Bäckerei Körner das beim alljährlichen Stollenanschnitt verdiente Geld in diesem Jahr an den Westerwitzer Kindergarten, so die Geschäftsführerin.

Franziska Seyffahrt weiß, dass es Kreativität braucht, um sich als kleiner Fisch auf dem Markt zu behaupten: „Die Produktvielfalt und die Lust, immer wieder neue Dinge zu entwickeln, gehören zu unserer Philosophie.“ Gerade zum Beispiel arbeiten die 13 Bäcker und Konditoren des Unternehmens daran, einen Whiskey-Stollen auf den Markt zu bringen.

Teure Butter, günstige Nüsse

Neun verschiedene Stollensorten bietet Körner bereits an. Zwei von ihnen – der klassische Rosinenstollen und der Cranberrystollen – wurden kürzlich von der Bäcker-Innung mit Goldmedaillen prämiert, da sie drei Jahre in Folge die Note „sehr gut“ erhielten. Im nächsten Jahr sollen dann, wenn es nach den Produzenten geht, auch der Mandel- und der Mohnstollen die Auszeichnung erhalten.

Dass die beiden Stollenvarianten im nächsten Jahr nicht die Bestnote bekommen, erscheint zumindest unwahrscheinlich – schließlich hält die Bäckerei Körner strikt an ihren Grundrezepten fest. Das ist keine Selbstverständlichkeit: „Die Butterpreise sind dieses Jahr explodiert“, sagt Franziska Seyffahrt. Diese Kostensteigerung ohne Preiserhöhung zu kompensieren, sei nicht möglich gewesen. Die vier Prozent teureren Stollen im Vergleich zum Vorjahr bewegen sich allerdings noch in einem moderaten Bereich, meint sie. „Wir hatten das Glück, Mandeln und Nüsse relativ günstig einkaufen zu können“, erklärt Franziska Seyffahrt. Mit dem dort gesparten Geld habe man die gestiegenen Butterpreise zumindest teilweise kompensieren können, ergänzt sie.

Neue Filiale in Döbeln-Ost 1

Doch nicht nur der wirtschaftliche und logistische Aufwand des Stollenverkaufs ist ein Herkulesakt: Allein am Sonnabend wurden 600 Stollen hergestellt – bäckereiintern ist das ein neuer Tagesrekord. „Und das alles in kompletter Handarbeit“, fügt Franziska Seyffahrt hinzu. Um das zu schaffen, haben die Bäcker einerseits längere Arbeitszeiten. Andererseits werde das Schnittkuchenangebot zugunsten der Weihnachtsprodukte etwas reduziert, erläutert sie.

Er kommt eben auch in der Bäckerei an, der wohlbekannte Weihnachtsstress. Hinzu kommt das Highlight einer neuen Filialeröffnung: „Am 1. Dezember eröffnen wir ein neues Café in Döbeln-Ost 1“, sagt Franziska Seyffahrt. Es wird die insgesamt sechste Filiale der Bäckerei sein.

Aus eigener Kraft aus der Insolvenz

Dimensionen, die nichts sind, im Vergleich zu den Zahlen der Erntebrot-Bäckerei in Döbeln-Masten. Der Betrieb, 2016 noch tief in der Krise, hat sich rehabilitiert. „Nach nicht einmal einem Jahr haben wir das Insolvenzverfahren im März dieses Jahres abschließen können und sind wieder eigenständig“, sagt Elke Lehmann, seit 2015 Geschäftsführerin von Erntebrot. Um das zu schaffen, habe sich das Unternehmen straffen müssen. Viele Filialen wurden geschlossen – es wird etwas kürzer getreten. Umso besonderer ist der 17. „Tag der offenen Tür“ für das Unternehmen, der am Ende eines langen Leidenswegs steht. „Wir sehen darin ein Dankeschön für die Treue der Kunden,“ sagt Elke Lehmann.

Highlight des Tages sei das Backen mit Kindern – gleichzeitig wolle man natürlich den Betrieb und seine Produkte vorstellen. „Wir sind kein Industriebetrieb, sondern ein großer Handwerksbäcker.“ Am Wochenende liegt die gesamte Konzentration allein auf der Stollenproduktion . Die Gäste können sich das live ansehen, sich ein Bild machen und den Bäckern Fragen zur Produktion stellen.

Der Raum, der sonst als Verpackstation dient, ist leergeräumt und mit Bierbänken und einer Bühne gefüllt worden. Mit Live-Musik der Gruppe „De Randfichten“ feiert die Erntebrot-Bäckerei hier ihre Wiederauferstehung – getreu dem bekanntesten Lied der Erzgebirgsgruppe vom alten Holzmichl: „Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ja, er lebt noch, er lebt noch, stirbt nicht.“

