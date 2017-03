Voll Bock auf Demokratie In manchem Kupferberg-Schüler schlägt ein Politiker-Herz. Das hat ein Experiment gezeigt, das von der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Stadt unterstützt wird.

Das waren die Fraktionsvorsitzenden beim fiktiven Stadtrat im Alberttreff: (v.r.n.l.) Jonas Wolff (Großenhainer Jugend), Niklas Schmidt (Jugend Einheit Großenhain), Sarah Neubert (Generation Zukunft), Melina Scheffler (Jugend für Politik), Emely Reffke (Jugend von Großenhain) und Tammy Chatmalirat (Weltfrieden). © Anne Hübschmann

Jugendliche haben null Bock auf Politik. So lautet das gängige Vorurteil. Doch das stimmt nicht. Wenn sie zu Themen gefragt werden, dann sammeln sie Argumente und verteidigen sie auch vehement. Das ist die Erkenntnis aus einer fiktiven Stadtratssitzung, die jetzt im Alberttreff stattfand. Alle Neuntklässler der Kupferbergschule waren dazu aufgerufen, Fraktionen zu bilden, um im Beisein von OB Sven Mißbach über Probleme zu diskutieren, die sie interessieren.

Zunächst stellten die insgesamt sechs Fraktionen einzeln Anfragen an den Oberbürgermeister. Wo gibt es Wlan in der Stadt? Wie werden Jugendliche bei der Ausrichtung des Stadtfestes einbezogen? Was passiert mit dem heruntergekommenen Berliner Bahnhof? Wann kommt Breitband auf die Dörfer? Wie will die Stadt für Ordnung und Sauberkeit auf das Landesgartenschau-Gelände sorgen? Was unternimmt sie gegen die Schmierereien? OB Mißbach antwortete souverän und zeigte sich begeistert, wie gut sich die Jugendlichen in ihrer Stadt auskennen.

Danach folgten die Anträge der Fraktionen. Und die wurden zum Teil heftig diskutiert. Für den Oberbürgermeister gab es dabei sogar ein paar zusätzliche Erkenntnisse. Zum Beispiel beim Antrag der Fraktion Jugend für Politik. Deren Fraktionsvorsitzende Melina Scheffler forderte den Neubau einer Turnhalle für die Kupferbergschule. Die jetzige sei veraltet und weise stellenweise Schimmel auf. OB Mißbach fragte nach: „Tatsächlich Schimmel? Dann nehme ich das mal mit.“

Die Fraktion Großenhainer Jugend unter der Leitung des 15-jährigen Jonas Wolff erwies sich als die konservative in diesem fiktiven Stadtrat. Das machten sie auch äußerlich deutlich. Sämtliche Jungs erschienen im Anzug und Schlips, die Mädchen im adretten Stil. Das beeindruckte auch Stadtsprecherin Diana Schulze. „Sie haben sich richtig schick gemacht. Das hatten wir noch nie“, sagte sie.

Die Fraktion Großenhainer Jugend lehnte diesen und auch andere Anträge ab, weil sie ihrer Meinung nach für die Stadt zu teuer sind. Bei der Forderung nach einer neuen Turnhalle hatten sie allerdings die demokratische Mehrheit gegen sich. Immerhin 38 der 57 Neuntklässler stimmten dem Neubau der Kupferberg-Turnhalle zu.

Je mehr Anträge die Fraktionen stellten, umso heftiger wurde diskutiert. So auch bei dem Vorschlag der Fraktion Weltfrieden, den Grillplatz auf dem Landesgartenschau-Gelände zu renovieren. Mehrere Fraktionen torpedierten Tammy Chatmalirat, die Weltfrieden-Chefin, mit Fragen. Der Haupttenor: Den Grillplatz auf Vordermann zu bringen, mache wenig Sinn, wenn er ständig schmutzig hinterlassen wird. Die 17-jährige Tammy musste immer wieder Rede und Antwort stehen und fühlte sich dabei von ihren Fraktionsmitgliedern im Stich gelassen. Genervt fragte sie: „Warum immer ich?“ Das bewog OB Mißbach zu dem Kommentar: „Demokratie kann auch anstrengend sein.“

An diesem Tag schien Demokratie den Kupferberg-Schülern richtig Spaß zu machen. „Es haben sich sogar Leute zu Wort gemeldet, die im Unterricht sonst nie etwas sagen“, bemerkte Gesellschaftskunde-Lehrerin Andrea Kreisz erfreut. Die SPD-Stadträtin hatte vor ein paar Jahren das Planspiel Kommunalpolitik, zu dem die fiktive Stadtratssitzung gehört, an der Kupferschule eingeführt. Auslöser war ihr Sohn Philipp, der bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung ein freiwilliges soziales Jahr absolvierte. Dort wurde dieses Planspiel, das das Demokratie-Verständnis unter Jugendlichen fördern soll, entwickelt.

Bei der diesjährigen Ausgabe offenbarten einige Kupferberg-Schüler ihre kämpferische Politiker-Natur. Allen voran Anna Voigt, die für die Fraktion Generation Zukunft den Vorschlag einbrachte, im Großenhainer Stadtzentrum einen weiteren Jugendclub zu gründen. Dieser solle mit bezahlten Nachhilfestunden für Grundschüler und einem Café für deren Eltern refinanziert werden. Dagegen liefen die anderen Fraktionen Sturm, weil es schon drei Jugendclubs gibt und diese händeringend nach jüngeren Mitstreitern suchen. Doch Anna entwickelte sich zur Wortführerin ihrer Fraktion und stand immer wieder auf, um das Vorhaben zu verteidigen. Auf jedes Gegenargument hatte sie eine Antwort. „Sie schlägt sich wirklich tapfer“, sagte Andrea Kreisz anerkennend.

„Das mit dem Café wird schwer realisierbar sein“, so OB Mißbach. „Aber die Idee mit den Nachhilfestunden ist nicht verkehrt.“ Wenn es wirklich Bedarf für einen vierten Jugendclub in Großenhain gebe, müsse der richtige Stadtrat darüber reden, sagt Mißbach, „aber derzeit sehe ich das nicht.“ Und auch die Mehrheit der anwesenden Kupferberg-Schüler sah das nicht so. 45 von ihnen schmetterten den Antrag ab, trotz Annas sehr guter Rhetorik.

zur Startseite