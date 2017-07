Volksverhetzung wird erneut geprüft Die Staatsanwaltschaft geht in Revision gegen den Freispruch des Amtsgerichtes Meißen für einen Coswiger Hobby-Landwirt.

Das Verfahren gegen einen Coswiger Hobby-Landwirt wegen Volksverhetzung geht weiter. Zwar wurde der Mann am 9. Mai dieses Jahres am Amtsgericht Meißen freigesprochen. Auch der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft hatte in der Hauptverhandlung auf Freispruch plädiert. Dennoch legte die Staatsanwaltschaft innerhalb der Frist von sieben Tagen Rechtsmittel gegen das Urteil ein. Sie ließ allerdings offen, ob sie in Berufung oder Revision geht. Dazu wolle man erst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, hieß es. Diese liegt jetzt vor.

Bei einer Berufung findet das Verfahren neu vor der nächsthöheren Instanz, in diesem Fall vor dem Landgericht Dresden, statt. Bei einer Revision wird das Urteil hingegen lediglich auf Rechtsfehler überprüft. Im Zweifel findet dabei nicht mal eine erneute Verhandlung statt.

Wie Lorenz Haase, Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, bestätigt, geht die Behörde in Revision gegen das Urteil. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat die Richterin die obergerichtliche Rechtsprechung nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt.

Der Angeklagte hatte auf Facebook geschrieben, „wegen dem Drecksvolk“ müsse jetzt der Real-Markt in Niederau eher schließen. Er habe mit der Bezeichnung „Drecksvolk“ aber nicht pauschal Asylbewerber gemeint, sondern nur zwei bestimmte. Diese hatten von seiner Weide mehrere Schafe gestohlen, geschächtet und gegessen. Zwei tatverdächtige Nordafrikaner wurden zwar ermittelt, die Verfahren gegen sie aber von der Staatsanwaltschaft eingestellt. In einem Fall, weil sich der Betreffende wegen weiterer, noch schwererer Straftaten vor Gericht verantworten muss. In dem anderen Fall war laut Staatsanwaltschaft eine Täterschaft nicht zweifelsfrei nachzuweisen.

zur Startseite