Volkssolidarität startet Elternuni Jeden letzten Dienstag im Monat vertiefen Fachleute Themen rund um Kleinkinder. Zum Auftakt am 31. Januar geht es um die motorische Entwicklung.

Ines Platz (li.) und Manuela Jürß stehen von jetzt an den Eltern zur Verfügung, die Fragen zur Entwicklung ihrer Kleinkinder haben. © Arvid Müller

Ist es normal, dass mein Kind mit zehn Monaten noch nicht frei sitzt? Weshalb kann mein Kind keinen Purzelbaum schlagen? Trotz der Vielzahl an Elternratgebern in den Buchläden registrieren die Familienberater der Volkssolidarität (VS) Elbtalkreis-Meißen eine große Verunsicherung bei Müttern und Vätern. Darauf reagiert das Unternehmen mit einem neuen Angebot: einer monatlichen Elternuni in Radebeul.

Sie richtet sich an Familien mit Kindern bis drei Jahre. „Die Arbeitsgruppe ‚Frühe Hilfen’ im Landkreis Meißen sieht einen besonders großen Bedarf, dieser Zielgruppe Grundlagen zu vermitteln, weil gerade Mütter von Babys unter einem Jahr die Fähigkeiten ihres Kindes oft mit Gleichaltrigen vergleichen“, erklärt Familienberaterin Manuela Jürß, die die Uni gemeinsam mit Familienberaterin Ines Platz leitet. Dann würden Kinder zu Bewegungen animiert, zu denen die motorische Reife noch gar nicht vorhanden sei.

Der Besuch der Elternuni ist kostenfrei, eine Kinderbetreuung vor Ort sichergestellt. Möglich ist das Angebot dank einer Förderung vom Bund im Rahmen des Programms „Frühe Hilfen“.

Zur Elternuni gehen Fachleute jeden letzten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr einem anderen Thema rund um Kleinkinder auf den Grund. Dieses wird sich oft aus aktuellen Fragen ableiten, die gehäuft zum Elterncafé und zur Familienberatung auftauchen. Diese Angebote der VS finden jeweils an anderen Dienstagen im Monat im gleichen Zeitfenster und in den gleichen Räumlichkeiten im Diagnostik- und Beratungszentrum (DBZ) der VS statt: das Elterncafé stets am zweiten Dienstag und die Beratungen immer am ersten und dritten Dienstag im Monat. Die Eltern- und Familienberatung existiert bereits länger und steht Familien mit Kindern aller Altersgruppen offen.

Zum Auftakt der Elternuni am 31. Januar lädt Steffi Johne – eine auf Kinder spezialisierte Physiotherapeutin im DBZ mit Bobath- und Vojta-Qualifizierung – zu einer Entdeckungsreise durch die motorische Entwicklung bei Kindern bis drei Jahre ein. Gut verständlich und anschaulich vermittelt sie den natürlichen Prozess vom Robben übers Krabbeln bis hin zu den ersten Versuchen des Aufrichtens. Außerdem geht sie auf mögliche Gründe für Verzögerungen ein und demonstriert leichte Übungen, mit denen Eltern ihrem Kind eine natürliche Hilfestellung geben können. Im Anschluss ist genügend Zeit eingeplant, um individuelle Fragen zu beantworten.

Das Diagnostik- und Beratungszentrum, kurz DBZ, der Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen ist in Radebeul auf der Serkowitzer Straße 31 gelegen. (SZ)

