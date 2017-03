Volkssolidarität hält fest an Glasinvest-Standort Das betreute Wohnen soll trotzdem kommen. Die Wohnungen könnten anders werden als geplant.

15 000 Quadratmeter groß ist das Bauareal zwischen Meißner Straße, Hauptstraße und Freiligrathstraße. © Visualisierung: Schubert Horst Architekten

Die Diskussionen um die Baubestimmungen auf der Glasinvest-Brache haben keinerlei Einfluss auf das Engagement der Volkssolidarität (VS) an diesem Standort. Das schreibt die VS in einer öffentlichen Mitteilung. Nach wie vor wolle man Betreutes Wohnen auf dem Areal anbieten. „Momentan laufen Umplanungen durch die SWG Sächsische Wohnimmobilien GmbH als Investor“, sagt Frank Stritzke, Geschäftsführer der VS.

Alle, die bereits eine Wohnung reserviert haben, bittet Stritzke um etwas Geduld und Vertrauen. „Sobald uns die neuen Pläne von der SWG Sächsische Wohnimmobilien GmbH vorliegen, laden wir alle zu Gesprächen ein“, kündigt er an.

Grund zur Sorge gebe es nicht. „Für die Betreibung des Wohnparks ergeben sich dadurch sogar bessere Umstände für uns“, erklärt Stritzke. „Wie es aussieht, können wir dann insgesamt mehr Wohnungen und vor allem auch mehr Drei-Raum-Wohnungen anbieten.“ Die Nachfrage nach diesen konnte nach der ursprünglichen Planung nicht befriedigt werden.

Am Glasinvest-Standort gibt es derzeit Probleme, weil ein Investor offenbar größer bauen will, als die Stadt es zulässt. Außerdem könnte eine neue Bundesverordnung für Ärger sorgen, die Tempo 30 vor Seniorenanlagen vorsieht – was die Meißner Straße betreffen könnte. (SZ/nis)

