Volksmusikstars in den Parksälen Nach über 20 Jahren singt Stefanie Hertel wieder in Dipps, dieses Mal in Begleitung von Anita und Alexandra Hofmann.

Stefanie Hertel kennt den Parksaal in Dippoldiswalde schon, wo sie am Freitag mit den Geschwistern Hofmann auftritt. Foto: Rafael Sanpedro

Am Freitag singt Stefanie Hertel im großen Parksaal in Dippoldiswalde, dieses Mal in Begleitung von den Geschwistern Anita und Alexandra Hofmann. Es ist der zweite Auftritt von Stefanie Hertel in Dipps. Schon als 16-jähriges Mädchen hat sie 1995 auf der Bühne der Parksäle gesungen, damals zusammen mit ihren Vater Eberhard Hertel und den Elstertaler Musikanten. Zwischenzeitlich war sie noch einmal zu einem Konzert im Osterzgebirge, in Geising im Gründelstadion.

Inzwischen behauptet sich Stefanie Hertel schon viele Jahre in der Musikbranche, veröffentlicht jährlich neue Alben und hat eine solide Karriere hingelegt. Dabei begeistert sie ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Stefanie Hertel sagt: „Ich beobachte, dass viele, die in meiner Anfangszeit auch noch Kinder waren, mich jetzt wiederentdecken. So was zu erleben – das fühlt sich gut an.“ Für sie ist es Motivation, auf der Bühne vor dem Publikum zu stehen. „Live zu singen und die Band hinter mir zu haben, das brauche ich. Ich bin ein richtiger Live-Mugger“, sagt die Künstlerin.

Mitgebracht hat sie die Geschwister Hofmann, die ebenfalls schon seit über zwei Jahrzehnten in ganz Deutschland auf den Bühnen stehen. Ihr heutiger Stil ist moderner deutscher Schlager, mit dem sie die Zuschauer in Dippoldiswalde begeistern wollen. (SZ/fh)

Stefanie Hertel und Anita und Alexandra Hofmann am Freitag, dem 24. März, 16 Uhr, im großen Parksaal Dippoldiswalde. Karten im SZ-Treffpunkt ab 34,90 Euro.

zur Startseite