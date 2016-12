Volkskrankheit Schlafstörungen Immer mehr Menschen haben Probleme, nachts durchzuschlafen. Rat gibt es für sie auch im Krankenhaus Bischofswerda.

Millionen Menschen in Deutschland klagen über schlechten Schlaf. Doch die Folgen werden noch nicht ausreichend ernst genommen, kritisieren Fachleute. Schlafmangel schwächt die Leistungsfähigkeit, erhöht die Gefahr für andere Erkrankungen und ist eine häufige Unfallursache. Auf Deutschlands Straßen sterben wegen Sekundenschlafs doppelt so viele Menschen wie durch Alkohol, hieß es jetzt auf einem Fachkongress in Dresden.

Doch auch im Bischofswerdaer Krankenhaus beschäftigt man sich mit diesem Thema. „Schlafstörungen – was ist wichtig?“ ist ein öffentlicher Vortrag an diesem Mittwoch überschrieben. Er findet im Rahmen der Informationsveranstaltungen für Patienten und andere Interessierte statt, zu denen die Oberlausitz-Kliniken regelmäßig einladen. Referent ist Dr. Torsten Brussig, Arzt in der Medizinischen Klinik des Bischofswerdaer Krankenhauses.

Es ist der letzte Vortrag dieser Art in diesem Jahr in Bischofswerda. Im Rahmen der Patienten-Informationsveranstaltungen informieren Ärzte des Krankenhauses über aktuelle medizinische Fragen und erläutern Möglichkeiten der Behandlung, aber auch der Vorsorge. (SZ)

Vortrag Schlafstörungen, 7. Dezember, 17 Uhr, Krankenhaus Bischofswerda, Kamenzer Straße 55, Eintritt frei

