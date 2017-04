Volkskrankheit Herzschwäche Am Donnerstag spricht Dr. Rüdiger Soukup beim SZ- Gesundheitsforum im Malteser Krankenhaus über die Therapie von Herzinsuffizienz.

Dipl.-Psych. Dr. Rüdiger Soukup, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin. © Klinik

Müdigkeit, Luftnot und Wasseransammlungen im Körper: Vor allem ältere Menschen leiden unter diesen Symptomen der Herzinsuffizienz, einer der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Ist das Herz schwach, wird der Körper nicht genügend mit Blut und Sauerstoff versorgt, die Lebensqualität ist stark beeinträchtigt. Grund dafür können Durchblutungsstörungen am Herzen, Herz-Rhythmus-Störungen, aber auch Stoffwechselerkrankungen, entzündliche Erkrankungen oder Nebenwirkungen von starken Medikamenten wie etwa einer Chemotherapie sein. Um über die Krankheit und deren Behandlungsmöglichkeiten zu informieren, hält Dipl.-Psych. Dr. Rüdiger Soukup, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin am Malteser Krankenhaus einen Vortrag über diese Volkskrankheit. „Wir bieten an unserem Krankenhaus sämtliche diagnostische Methoden an, um die Ursache der Beschwerden feststellen zu können“, sagt Dr. Soukup. Um zu demonstrieren, was etwa in der Echokardiografie, also beim Herz-Ultraschall, zu erkennen ist, stellt er den Zustand eines gesunden Herzens dem eines Organs gegenüber, das von Herzinsuffizienz betroffen ist.

Auch wird der Chefarzt auf moderne Diagnostikmethoden wie die Implantation eines „Eventrecorders“ eingehen, mit dem die Funktion des Herzens über Jahre hinweg beobachtet werden kann. „Hat der Patient in der Zeit Beschwerden, können wir feststellen, ob sie zum Beispiel durch Vorhofflimmern oder eine andere Herz-Rhythmus-Störung ausgelöst wurden.“ Zur Therapie von Herzinsuffizienz bietet das Malteser Krankenhaus fast alle gängigen Methoden von der medikamentösen Versorgung bis zur Implantation von Herzschrittmachern und Defibrillatoren an. Der Großteil der Patienten kann damit grundlegend versorgt werden. „Die Möglichkeiten der Behandlung von Herzerkrankungen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel weiterentwickelt“, so Dr. Soukup. Donnerstag wird er diese erläutern und Betroffenen Mut machen: „Die Lebensqualität von Herzinsuffizienzpatienten ist stark gestiegen.“

Vortrag Volkskrankheit Herzinsuffizienz im Rahmen des SZ-Gesundheitsforums: am Donnerstag, 27. April, 18.30 Uhr, im Foyer des Malteser Krankenhauses Kamenz.

