Volkshochschule zieht um Die Einrichtung zieht zusammen mit der Bibliothek an den Neumarkt – und wird deshalb für zwei Wochen geschlossen.

Bald kann man am Freitaler Neumarkt büffeln. © Archiv: SZ

Nachdem der Umzug der Kinderbibliothek und der Hauptbibliothek in den neuen Standort am Freitaler Neumarkt schon begonnen hat, zieht nun auch die Volkshochschule nach. Die Einrichtung hat ihren Platz künftig neben der neuen Zentralbibliothek im sogenannten City Center an der Ecke Dresdner Straße/Bahnhofstraße. Wie die Volkshochschule mitteilt, befindet sich die Geschäftsstelle regulär ab 21. November an dem neuen Standort. Während des Umzugs in der Zeit vom 7. bis 18. November bleibt die alte Geschäftsstelle in der Kirchstraße 8 geschlossen.

In dieser Zeit kann man sich an die Mitarbeiter in der Hauptgeschäftsstelle Pirna wenden. Auch im laufenden Kursbetrieb werde es in dieser Zeit zu Einschränkungen kommen, teilt die Volkshochschule weiter mit. Über die Einzelheiten werden die Kursteilnehmer direkt informiert. Aber auch auf der Internetseite der Volkshochschule werden aktuelle Informationen dazu veröffentlicht. Die neue Geschäftsstelle öffnet am Freitag, dem 18. November, von 14 bis 17 Uhr ihre Räume zu einem Tag der offenen Tür.

Volkshochschule und Bibliothek haben im Obergeschoss des City Centers insgesamt etwa 1 200 Quadratmeter Platz, 950 Quadratmeter davon nutzt die Bibliothek. Die Volkshochschule mietet sich in die neue Zentralbibliothek mit ein. Die Büros und Klassenräume stehen schon, der Trockenbau ist fertig. Die Bereiche werden durch eine Glaswand getrennt und auch separate Zugänge haben. Auch die neuen Türen und Toiletten sind schon eingebaut. Für den Umbau investiert die Stadt insgesamt 334 000 Euro.

Die Hauptgeschäftsstelle Pirna ist zu erreichen unter Telefon 03501 710990. Weitere Infos unter www.vhs-ssoe.de

zur Startseite