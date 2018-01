Volkshochschule vor dem Start ins Frühjahrssemester Ob Tagesveranstaltungen oder Kurse – ob Sprache, Kultur oder Gesundheit: Das Angebot der VHS Dreiländereck in Weißwasser/Niesky ist vielfältig. Eine Auswahl.

...in der Weißwasseraner Jahnstraße 50, wo auch ein Großteil der Kurse stattfindet.

Weißwasser/Niesky. Mehr als 150 Seiten ist es dick – das neue Programmheft der Volkshochschule (VHS) Dreiländereck. Druckfrisch wird es dieser Tage verteilt. Rückblickend auf 2017 haben insgesamt über 530 Kurse und Veranstaltungen stattgefunden – mit insgesamt etwa 2 700 Teilnehmern. Das Frühjahrssemester beginnt am 26. Februar. Auch für das VHS-Team der Region Nord Weißwasser/Niesky bedeutet das eine Menge Vorbereitungsarbeit. Für vergangenen Samstag wurden rund 40 Dozenten zum Brunch in die Geschäftsstelle in der Weißwasseraner Jahnstraße eingeladen. „Es ist ein Dank für ihr Engagement“, sagt VHS-Mitarbeiterin Katrin Delitz. Sie und zwei Kolleginnen geben einen Überblick, was Interessierte in den verschiedenen Fachbereichen in den nächsten Wochen erwartet.

Sprachen: Kurse zum (Wieder-)Einstieg, für die Reise oder den Beruf

Fachbereichsleiterin Katrin Delitz freut sich nicht nur auf neue und bewährte Angebote, sondern auch über drei junge Kursleiter. „Damit haben wir eine gute Mischung aus Erfahrung, neuen Impulsen, Ideen und Methoden“. Neu im Frühjahrssemester sind unter anderem ein Englisch-Kurs für (Wieder-)Einsteiger, Reise- und Kompaktkurse Englisch und Französisch sowie ein Spanisch-Auffrischungskurs. Wer diese Sprache in einem kulinarischen Zusammenhang kennenlernen will, dem ist der Kurs „Cocina peruana“ zu empfehlen. Am 20. April wird in Weißwasser gemeinsam gekocht – mit einer Mischung aus indianischer, westlicher und östlicher Kochtradition. Spanisch-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wer im Programmheft oder auf der VHS-Internetseite nichts findet, kann sich gerne an Katrin Delitz direkt wenden. „Wir versuchen dann, passgenauer Angebote“ zu machen. Das gilt auch für Interessenten, die zum Beispiel Englisch oder Polnisch für den Beruf brauchen.

Kultur: Wissenswertes über Maler, Pralinen oder Musikinstrumente

Karola Petrick, verantwortlich für Kultur und damit auch die „Kleine Galerie“ im Haus, hat vor allem Tagesangebote zusammengestellt. Sehr beliebt sind die Veranstaltungen mit der Kunsthistorikerin Dr. Marianne Risch-Stolz. Am 2. März geht es um den Maler und Grafiker Edvard Munch (1863-1944). Kunst in Verbindung mit kulinarischem Genuss erwartet Interessierte bei Pralinenseminaren in Weißwasser am 10. und 17. März. „Kurz vor Ostern ist das eine schöne Geschenk-Idee“, sagt Karola Petrick, die auch eine Reihe von kreativen Handwerkstechniken empfiehlt – wie Filzen, Nähen, „Patchwork“ („Flickwerk“) oder Raku-Keramik.

Fotografie-Interessierte haben die Auswahl zwischen Angeboten für Einsteiger und Fortgeschrittene. Neu im Frühjahrssemester ist eine Fotoakademie unter dem Titel „Lost places“ („Vergessene Orte“). Kursleiter André Schulze bietet dazu einen Workshop am 7. April in Weißwasser sowie am 8. April in Niesky. Die Teilnehmer sollen dabei ihren fotografischen Blick in alten Gemäuern schulen.

„Musik standes(amt)gemäß“ heißt es in einer Abendveranstaltung am Samstag, dem 5. Mai, im Standesamt Weißwasser. Zwei Musiker stellen die Klangwelten von Cello und Bratsche vor. In der Orchesterbesetzung selbstverständlich, sind diese Instrumente selten als Duo-„Solisten“ zu hören. Karten gibt es nur in der Volkshochschule. Da nur 40 Sitzplätze zur Verfügung stehen, sollten Interessenten nicht allzu lange mit dem Kartenkauf warten.

In der „Kleinen Galerie“ im VHS-Gebäude ist derzeit eine Ausstellung der Künstlerin Barbara Seidl-Lampa zu sehen. Sie führt am 13. Februar um 16 Uhr bei freiem Eintritt selbst durch das Haus.

Gesundheit/Gesellschaft: Zeitmanagement neu im Angebot

Sehr breit gefächert ist das Themenfeld in diesem Bereich. Unter anderem arbeitet Fachbereichsleiterin Gudrun Hirschmann mit der Stadtbibliothek Niesky zusammen. Dort findet am 24. April ein Vortrag zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung statt. Erläutert werden rechtliche Fragen.

Wie die Lausitz zu dem wurde, was sie heute ist, wird in einem geschichtlichen Abriss am 28. März in der Weißwasseraner VHS-Geschäftstelle erläutert. Der Löbauer Stadtführer Christof Falk erläutert die Entwicklung in der Geschichte von der Besiedlung bis zur Gegenwart zum Beispiel anhand des Muskauer Faltenbogens.

Ein neues Thema bei der VHS Weißwasser ist das Zeitmanagement – für Menschen, die öfter das Gefühl haben, der Zeit hinterherzurennen. Ein Kurs dazu findet an einem Sonntag statt – dem 22. April. Man kann mit der VHS im Frühjahrssemester auch Kniffe für ein Mehr-Gänge-Menü erlernen (21. April). Eltern bekommen Tipps zum Thema „Wie geht mein Kind fit in die Schule?“ (18. April). Empfehlen kann Gudrun Hirschmann auch eine interessante Gruppe: „Wir haben seit zehn Jahren einen Philosophiekreis“. Er trifft sich wieder am 3. März zum Thema „Gut und Böse“.

In Sachen Gesundheit reicht das Themenfeld von „Entspannung“ bis hin zur „veganen Küche“. Für einige Kurse haben sich die Bedingungen in der VHS-Geschäftsstelle in der Jahnstraße verbessert. „Wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt über einen eigenen Bewegungsraum verfügen“, sagt Gudrun Hirschmann.

