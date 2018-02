Volkshochschule treibt’s bunt Grün, Orange, Gelb: Die Farben stehen für die Vielfalt der Angebote. Zu den Klassikern kommt die Moderne.

Das bunte Lern-Programm der Volkshochschule fürs Frühjahrssemester. © VHS

Sächsische Schweiz- Osterzgebirge. Das Lernen wird bunter. Das zeigt sich auf und im Programm der Volkshochschule für das neue Semester. Auf dem Deckblatt herrscht zwischen Grün, Gelb und Orange ein beabsichtigtes Durcheinander der modernen Technik, dass die Kurse im Inneren dann helfen sollen zu beheben. Doch nicht nur die Technik-Asse und solche, die es noch werden wollen, kommen auf ihre Kosten.

Die sechs thematischen Angebote im Heft sind farblich geordnet. Da findet sich das Grün vom Deckblatt bei der Gesundheit wieder, das Rot fasst Kultur – Gestalten – Musik zusammen und unter der blauen Ecke sind die Angebote für Computer und Beruf zusammengefasst.

Schwerpunkt: Kurse in den Ferien

In den Ferien auch noch lernen? Manche finden das nicht so cool, andere nutzen genau diese Zeit. In den Ferienkursen für Jedermann kann man sich sportlich, sprachlich und technisch weiterbilden – vom Tanzen, Ski alpin und Zumba über verschiedene Sprachkurse bis zum Zehn-Finger-Schreiben.

Spezielle Kurse gibt es in den Schulferien auch für Kinder und Jugendliche. Nächste Woche können sie zum Beispiel die Nähmaschine bedienen lernen, sich ihr eigenes T-Shirt gestalten, Mangas kolorieren und sich als Fotograf profilieren. Im August gibt es Anregungen, wie man sein Zimmer neu gestalten kann.

Gesundheit und Sport:In fast allen Elementen

Hypnose, Meridianklopfen, Kundali-Yoga und Piloxing: Die Begriffe versprechen viel, doch was steckt dahinter? Piloxing zum Beispiel ist wieder einmal ein Fitnesstrend aus Amerika. Die Mischung aus Pilates, Boxen und Tanzen wird barfuß trainiert. Im Wasser, auf der Matte oder im Schnee: Sport kann überall machen. Besonders gefragt ist immer die Aqua-Gymnastik. Neu sind dieses Mal unter anderem im Bereich Ernährung die kulinarischen Reisen nach Japan und Brasilien. Gemeinsam wird gekocht und gegessen und zwischendurch gibt es Berichte aus den Ländern.

Sprachen: 15 stehen zur Auswahl

Egal ob für den Urlaub oder die fast perfekte Konversation: Ein paar Worte in einer fremden Sprache öffnen Türen. Englisch ist und bleibt dabei der Renner. Über 50 verschiedene Kurse werden angeboten. Speziell für Fortgeschrittene oder Senioren, zum Wiederholen und Aufbauen.Insgesamt kann zwischen 15 Sprachen gewählt werden – von Arabisch bis Ungarisch. Auch Deutsch für Deutsche, Chinesisch und Norwegisch sowie Latein gehören dazu.



Kreatives und Kulturelles: Stricken, dekorieren und mehr als knipsen

Mal-, Zeichen- und Gitarrenkurse sind die Klassiker. Hinzu kommt die moderne Fotografie. Wer nicht nur knipsen will, bekommt Tipps, zum Beispiel fürs kreative Fotografieren von Wasser und das perfekte Urlaubsfoto. Wem das zu ruhig ist, der lernt im Percussion-Workshop das Trommeln. Selbst stricken kann man an der Volkshochschule lernen. Und weil auch Ostern irgendwann wieder ist, kann man sich in der Ideenwerkstatt Anregungen zum Dekorieren holen.

Anmelden: Am besten über die Internetseite

Das Semester beginnt offiziell am 26. Februar, Ausnahmen bilden die Ferienangebote. Anmelden kann man sich bereits seit Ende Januar. Am besten erfolgt das über die Internetseite, sagt die Volkshochschule. Dort sieht man sofort, ob der Kurs noch frei ist. Man kann sich natürlich auch in den Geschäftsstellen, schriftlich oder telefonisch anmelden.

Kontakt: Hauptgeschäftsstelle Pirna, Geschwister-Scholl-Straße 2, 03501 710990;, Geschäftsstelle Neustadt, Berghausstraße 2a, 03596 604523

