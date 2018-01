Volkshochschule mit neuem Kurs Die VHS rüttelt am Status ihres gedruckten Hefts und setzt im Programm weiterhin auf gesellschaftspolitische Themen.

Die VHS will wissen, wie die Nutzer ihre Kurse am besten finden.

Löbau-Zittau. Keine Angst – betont Volkshochschulchef Matthias Weber – auch zum neuen Frühjahrssemester wird es ein gedrucktes Kursheft geben. Viele Nutzer der Volkshochschule schätzen es schließlich, wenn man in sein Exemplar Eselsohren zum Merken knicken kann oder sich auch mal eine Veranstaltung dick unterstreichen darf. Allerdings treibt die Volkshochschule auch ihren digitalen Weg permanent voran, reduziert erstmals die gedruckten Hefte um 1000 auf 3000 Exemplare, weil die Nachfrage nicht mehr so groß ist und viele ins Internet gehen. Das Kursangebot kann man schon längst online einsehen.

Zu lesen ist da inzwischen auch ein neues gesellschaftspolitisches Angebot im neuen Semester. „Diese Veranstaltungen vor allem in Zittau haben sich etabliert“, freut sich Matthias Weber. Wie wichtig – auch als Gradmesser die Angebote seien, habe er im vergangenen Jahr gemerkt, als es Vorträge zu Reichsbürgern und Lügenpresse gegeben habe. „Sie waren beide gut besucht und man hat auch deutlich spüren können, in welcher Stimmung die Leute sind“, erklärt Weber. In diesem Jahr soll es um ein lokaleres Thema gehen: In drei Diskussionsrunden im Mai geht es um die Zukunft Zittaus. Organisiert mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und unterstützt auch von Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) soll es um Fragen gehen wie: Wer wird wie hier leben? Was wird hier sein? Wie werden wir miteinander reden?

Wie man innerhalb eines Kurses oder generell miteinander modern kommunizieren kann, testet die VHS in diesem Jahr zudem auf neue Weise: „Wir werden ausprobieren, wie es sich mit einer Cloud arbeitet“, erklärt Weber. Auf diese „Wolke“ genannte Speichermöglichkeit können dann beispielsweise Kursleiter zugreifen und für die Teilnehmer Vokabeln oder zusätzlichen Übungs- und Lesestoff zum Thema einstellen. „Das ist mehr Arbeit als bislang“, gibt Weber zu. Aber eben auch mehr Nutzen für den Nutzer. Gefragt sind übrigens nach wie vor Gesundheitskurse: „Yoga erfreut sich regen Zuspruchs“, bestätigt Weber. Sprachseminare sind ebenfalls in – gerade bei den Nachbarn: „Wir haben neun Deutschkurse, vor allem in Zittau, aber auch in Weißwasser, wo Tschechen oder Polen Deutsch lernen“, sagt Weber.

