Volksbank zieht sich zurück Die Bank baut in Kubschütz ihren Geldautomaten ab. Für Kunden werden die Wege länger.

Der Schriftzug ist bald überholt: Die Volksbank Bautzen schließt zum 6. Februar ihre SB-Stelle in Kubschütz. © Uwe Soeder

Gut zwei Wochen noch, dann ist Schluss. In Kubschütz schließt die Volksbank Bautzen ihre SB-Stelle. Zum Geldabheben müssen Kunden dann nach Bautzen oder Hochkirch fahren. „Wir hätten in Kubschütz im größeren Stil investieren müssen, das ist wirtschaftlich aber nicht vertretbar“, begründet VolksbankVorstand Klaus Otmar Schneider den Rückzug. Auf die Geldautomaten müsse immer wieder neue Software aufgespielt werden, zum Beispiel wenn neue Geldscheine in Umlauf kommen, so Schneider. In Kubschütz sei der Automat jedoch nicht mehr kompatibel fürs nächste Update. Daher müsste ein neuer installiert werden. Doch damit wäre es nicht getan, auch bauliche Veränderungen wären nötig, um die aktuellen Sicherheitsstandards zu erfüllen. Andererseits gehöre Kubschütz zu den weniger frequentierten Standorten. „Im Jahr haben wir dort noch rund 23 000 Abhebungen. Das ist etwa die Hälfte dessen, was sonst an unseren Automaten verfügt wird“, sagt Volksbank-Pressesprecher Andreas Wanitzek. Deshalb habe man sich entschieden, die SB-Stelle zum 6. Februar aufzugeben. Generell würden viele Menschen nicht am Wohnort Geld abheben, sondern dort, wo sie arbeiten und einkaufen.

Wieder eine Dienstleistung weg

„Ich bedauere das sehr“, kommentiert der Kubschützer Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos) die Schließung. Es sei schade, dass wieder eine Dienstleistung aus dem ländlichen Raum verschwindet, vor allem für viele ältere Kunden. Der Standort sei doch eigentlich sehr günstig gelegen, immerhin gibt es davor einen großen Parkplatz und nebenan einen Einkaufs- und Getränkemarkt. Reichert ärgert sich vor allem darüber, dass die Schließung so kurzfristig kommt. „Wir sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Es wurde gar nicht nach einer anderen Lösung gesucht.“ Doch die Volksbank, die bis 2008 in Kubschütz noch eine eigene Filiale hatte, verteidigt mit Blick auf die Kosten und die derzeit generell schwierige Lage auf dem Finanzmarkt ihre Entscheidung – und verweist auf die benachbarten Standorte. In Härtefällen – also wenn es in Kubschütz jemanden geben sollte, der überhaupt nicht mobil ist – werde man nach Lösungen suchen, kündigt Schneider an. Weitere Einschnitte bei Filialen und SB-Stellen seien derzeit nicht geplant.

Als Alternative gibt es in Kubschütz noch den Automaten der Kreissparkasse. Wie alle anderen Fremdkunden müssen Volksbank-Kunden dort allerdings eine Gebühr von 4,50 Euro zahlen. Jahrelang konnten die Kunden der beiden regionalen Geldinstitute bei der jeweils anderen Bank kostenlos Geld abheben. Doch vor drei Jahren beendete die Sparkasse diese Kooperation mit der Volksbank und stellte in Kubschütz einen eigenen Automaten auf. Der werde zwar auch nicht so stark genutzt wie Automaten an anderen Standorten, aber die Tendenz sei steigend, so Pressesprecherin Elke Bauch. Aktuell gebe es bei der Sparkasse auch keine Pläne, Standorte aufzugeben.

