Volksbank zahlt Dividende aus Die Gewinnausschüttung ist abgesegnet. Außerdem besetzt die Vertreterversammlung einen Posten im Aufsichtsrat neu.

In Zeiten niedriger Zinsen hört sich das sicher besonders gut an für alle, die Genossenschaftsanteile der Volksbank Pirna halten: Die Vertreterversammlung der Bank beschloss vergangenen Donnerstag, drei Prozent Dividende an die Eigentümer auszuschütten. Die Volksbank erwirtschaftete nach eigenen Angaben 2016 ein Jahresergebnis von knapp 2,47 Millionen Euro. Davon gehen 1,47 Millionen Euro in bankeigene Vorsorge- und Risikofonds, 675 000 Euro zahlt die Bank an Steuern. Vom übrigen Gewinn zahlt die Bank 264 000 Euro Dividende an ihre Anteilseigner aus und überführt 77 000 Euro in Rücklagen.

Die Genossenschaftler, die vergangenen Donnerstag zur Vertreterversammlung in die Bogensporthalle Lohmen eingeladen waren, hörten von Bankvorstand und Aufsichtsrat gute Zahlen. Wirtschaftlich geht es weiter aufwärts. Das Geldinstitut konnte 474 neue Kunden gewinnen und seine Kundenzahl damit auf über 30 000 steigern. Knapp 8 300 Mitglieder halten inzwischen Genossenschaftsanteile, eine Steigerung von sieben Prozent gegenüber 2015. Die Bilanzsumme wuchs um drei Prozent auf 324 Millionen Euro, die Kundeneinlagen um 6,3 Prozent auf 378 Millionen Euro und das Kreditvolumen um zehn Prozent auf 192 Millionen Euro. Vorstandssprecher Hauke Haensel verwies im Geschäftsbericht auch auf die gute Entwicklung der Zusatzgeschäfte. So habe der im September 2016 eröffnete Goldshop bereits über 500 Gold-Käufer gelockt. Ihre für die Risikobewertung wichtige Eigenkapital-Quote konnte die Bank auf 16,6 Prozent steigern, gesetzlich gefordert sind derzeit 11,25 Prozent.

Im ebenfalls vorgestellten Lagebericht bescheinigen die Bankprüfer der Volksbank Pirna ein angemessenes und wirksames Risiko-Management, eine zweckmäßige Organisation und wie schon in den Vorjahren eine „zufriedenstellende“ Ertragslage. Diese Einschätzung sorgt bei den Vertretern immer wieder für Fragen. Die Bank werde innerhalb des Verbundes der Volks- und Raiffeisenbanken deutschlandweit mit Instituten verglichen, die viel länger Zeit gehabt hätten, wirtschaftliche Stärke aufzubauen, erläuterte Haensel: „Wir können uns da nur langsam heranarbeiten und werten die Einschätzung für uns als gut.“

Neben den Zahlen ging es auf der Vertreterversammlung auch um Personalien. Der Pirnaer Tischlermeister Tim Lochner zieht sich auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat der Volksbank zurück. Er wolle sich nach 13 Jahren im Volksbank-Vorstand anderen Aufgaben widmen, sagt Lochner auf Nachfrage. Aufsichtsratschef Thomas Gischke verabschiedete Lochner mit Bedauern. Für Tim Lochner in den Aufsichtsrat nachrücken wird auf einstimmigen Beschluss der Vertreterversammlung der Reinhardtsdorfer Landwirt Henryk Schultz. Er leitet die Agrargenossenschaft „Oberes Elbtal“ Reinhardtsdorf und ist Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Nach den Entscheidungen konnten sich die Genossenschaftsvertreter wie immer beim Essen und einem kleinen Programm entspannen. Stargast diesmal: die Kabarettistin und Autorin Lisa Fitz.

