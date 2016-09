Volksbank setzt auf kontaktloses Zahlen Das Pirnaer Geldinstitut gibt neue Bankkarten an seine Kunden aus und erweitert die Nutzungsmöglichkeiten.

Die neue Geldkarte der Volksbank zeigt den Königstein und den Pfaffenstein. © Daniel Förster

Pirna. Ab Ende September reicht die Volksbank Pirna neue EC-Karten aus. Wie die Bank am Dienstag mitteilte, bekommen die Kunden damit die Möglichkeit, eine kontaktlose Bezahlfunktion zu nutzen. In Geschäften, die diesen Service bereits anbieten, muss man die Bankkarten dann nur noch kurz ans Bezahlterminal der Kasse halten, und Beträge bis 25 Euro werden ohne PIN-Eingabe oder weitere Formalitäten abgebucht. „Das System wird sich im Handel immer mehr durchsetzen“, sagt Hauke Haensel, Vorstandssprecher der Volksbank Pirna. Die Volks- und Raiffeisenbanken seien die erste Bankengruppe in Deutschland, die dieses Bezahlverfahren flächendeckend allen Kunden zur Verfügung stellen werde. Zusätzliche Kosten seien für die Kontoinhaber damit nicht verbunden.

Beim Motiv für die neue Bankkarte setzt die Volksbank wieder auf ein Wahrzeichen der Region. Nach der Bastei ist jetzt die Festung Königstein dran. Ein Blick von Halbestadt zum Königstein und zum Pfaffenstein ziert die Karte. (SZ/ce)

