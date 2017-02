Volksbank setzt auf Hilfe von Edeka

Die SB-Stelle der Volksbank in Kubschütz ist seit diesem Monat geschlossen. © Uwe Soeder

Nach der Schließung ihrer SB-Stelle in Kubschütz verfolgt die Volksbank Bautzen das Ziel, die Bargeldversorgung künftig in Zusammenarbeit mit dem Edeka-Markt nah & gut zu sichern. „Dafür muss noch die Kasse umgebaut werden“, so Volksbank-Pressesprecher Andreas Wanitzek. An den Kosten werde sich die Bank beteiligen. Dann können Kunden, die bei Edeka für mindestens 20 Euro einkaufen, dort bis zu 200 Euro Bargeld abheben. Einen Kontoauszugsdrucker und einen Briefkasten für Überweisungen könne man in Kubschütz aber nicht mehr vorhalten. Das wäre unwirtschaftlich. So müsste die Bank garantieren, dass der Briefkasten täglich geleert wird.

Gegen die Schließung der SB-Stelle gab es in Kubschütz großen Protest. Rund 800 Unterschriften für den Erhalt wurden gesammelt. Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos) zeigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung verärgert über das Verhalten der Bank. Er könne nicht verstehen, dass sie wegen 50 000 Euro, die sie in einen neuen Geldautomaten hätte investieren müssen, so viele Kunden verprelle.

Derweil wirbt die Kreissparkasse mit Flyern für einen Kontowechsel. Die Sparkasse habe versichert, dass sie am Standort Kubschütz festhält, so Reichert. (SZ/MSM)

