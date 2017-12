Volksbank schließt Ostritzer Filiale Das Kreditinstitut zieht die Konsequenz aus Online-Banking und Automatennutzung. Kunden müssen ab Mitte 2018 nach Schönau-Berzdorf ausweichen.

Ostritzer Kunden können sich ab Juli 2018 in Schönau-Berzdorf beraten lassen. © Danilo Dittrich

Ostritz. Die Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG wird zum 30. Juni des kommenden Jahres die Filiale in Ostritz schließen. Das teilte jetzt Vorstand Sven Fiedler. Man spüre den steigenden Automatisierungsgrad und werde das Geschäftsstellennetz dem Nutzungsverhalten der Kunden anpassen, begründete er die Entscheidung. Die bisherigen Kunden der Ostritzer Filiale werden künftig von den Kollegen in Schönau-Berzdorf mit betreut. Dort stünden ideale Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung, betonte Fiedler. Zusätzlich sei für die Kunden auch eine Beratung zu Hause oder in anderen Filialen der Bank möglich.

Die Volksbank Niederschlesien hat ihren Sitz in Görlitz. Die Ostritzer Filiale am Markt ist die südlichste im Filialnetz. Vorrangig unterhält sie Geschäftsstellen in und um Görlitz und im Norden bis nach Weißwasser. Sie kooperiert mit der Volksbank Ebersbach-Neugersdorf und der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, sodass Kunden an den jeweiligen Geldautomaten dieser Banken kostenlos Geld abheben können. (SZ/abl)

zur Startseite