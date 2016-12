Volksbank schließt Filiale in Schleife Weil immer weniger Kunden persönlich beraten werden wollen, trennt sich die Bank von zwei Filialen im Kreis.

Das ist auch künftig möglich, nur nicht in Schleife: Eine Beraterin der Volksbank führt ein Beratungsgespräch mit einem Kunden. © Pawel Sosnowski

Ende Februar 2017 schließt die Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG ihre Filiale in Schleife. Das teilte das Unternehmen mit. Grund sei, dass die Nachfrage nach persönlicher Beratung immer mehr zurückgehe, je weiter die Bankgeschäfte automatisiert würden, teilt Jörg Senftleben von der Volksbank mit. Verstärkte Kartenzahlungen in Geschäften, Geldabheben am Automaten, Geld online überweisen – all diese Transaktionen würden das Verhalten der Kunden verändern. Bereits heute laufen über 90 Prozent aller Banktransaktionen ohne persönlichen Kontakt ab und über die Hälfte aller Deutschen nutze Online-Banking.

Neben Schleife schließt das Unternehmen auch in Görlitz-Weinhübel eine Filiale, jedoch erst im April des kommenden Jahres. „Die bisherigen Kundenberater bleiben weiterhin persönlich erreichbar und werden künftig ihre Kunden von der Geschäftsstelle Weißwasser beziehungsweise der Hauptgeschäftsstelle aus betreuen“, berichtet Jörg Senftleben. Gerade in Zeiten von Niedrigzinsen sei die persönliche und kompetente Beratung wichtig, um Ziele und Wünsche bei der Vermögensanlage oder Finanzierungsvorhaben erfolgreich umzusetzen. „Den Kunden steht zusätzlich die Option der Beratung zu Hause oder in einer der anderen Geschäftsstellen zur Verfügung.“ Geldautomaten gibt es weiterhin in Weißwasser, Rothenburg und Klitten, der Görlitzer Innenstadt, in Rauschwalde und Königshufen. Durch die Vereinbarung mit der Sparkasse können auch diese Geldautomaten kostenfrei genutzt werden, so auch in Schleife und Görlitz-Weinhübel.

