Volksbank schließt drei Filialen Betroffen sind Strehla, Nünchritz und Wermsdorf. In einer Stadt bleibt zumindest ein Automat erhalten.

Zum Geldabheben sollen Volksbank-Kunden in Strehla und Wermsdorf künftig nicht mehr an den Automaten, sondern in den Supermarkt gehen können. Als Alternative richtet die Bank ein Bargeld-Taxi ein, das einmal wöchentlich das Geld zum Kunden bringen soll. © Sebastian Schultz

Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank macht auch den Kreditinstituten in Riesa zu schaffen. Die Folgen bekommen auch die Bankkunden zu spüren. Erst vor einem Vierteljahr kündigte die Sparkasse Meißen an, Ende November acht ihrer 26 Filialen zu schließen. Nun zieht die Volksbank Riesa nach. Wie die Bank am Montag mitteilte, werden zum 23. Dezember drei Geschäftsstellen schließen.

Betroffen sind demnach die Filialen in Strehla, Nünchritz und Wermsdorf. Während in Nünchritz noch ein Geldautomat im gleichen Gebäude erhalten bleiben soll, waren die anderen beiden Standorte zuletzt derart schwach besucht, dass sich nicht einmal der Betrieb eines Automaten lohne, erklärt Volksbank-Vorstand Markus Ziron. „Es gab Tage, an denen konnte man die Zahl der Kunden in der Geschäftsstelle an weniger als zwei Händen abzählen.“ Unter diesen Voraussetzungen sei es kaum möglich, eine Bankfiliale wirtschaftlich zu betreiben.

Alle drei betroffenen Geschäftsstellen zählten jeweils weniger als 1 000 Kunden. Insgesamt zählt die Bank mehr als 30 000 Kunden. Ein guter Teil von ihnen erledigt die meisten Geldgeschäfte ohnehin schon im Internet, wie die niedrigen Besucherzahlen aus den Filialen laut Markus Ziron zeigen. Ein Volksbank- oder Sparkassenkunde gehe heutzutage ein- bis zweimal im Jahr zum Kundengespräch in die Bank und hebe bis zu 24-mal Geld ab. Die Volksbank-App und Online-Banking würden dagegen jeweils mehr als 100-mal im Jahr genutzt. Diesen Trend dürfe die Bank nicht verschlafen.

Trotzdem wolle man aber diejenigen nicht im Regen stehen lassen, die den Trend zur digitalen Bank nicht mitmachen können oder wollen. Wer von der Bankenschließung betroffen ist, der soll trotzdem auch in Zukunft die Möglichkeit haben, zumindest Geld abzuheben. Sowohl in Wermsdorf als auch in Strehla soll das beispielsweise über die Netto-Märkte möglich sein. Ab einem Einkaufswert von 20 Euro könnten Kunden dann bis zu 200 Euro abheben. Das sei auch für die Supermärkte von Vorteil, sagt Volksbank-Vorstand Kai-Uwe Schulz, „weil die am Abend weniger Bargeld zu zählen haben.“

Neben dieser Möglichkeit des Geldabhebens sollen die Kunden neuerdings die Möglichkeit haben, ein sogenanntes Bargeld-Taxi zu bestellen. Wer nicht mehr so mobil sei, könne dieses Taxi über Telefon oder Internet bestellen. Einmal pro Woche soll dann das Geld ausgeliefert werden. Für Premium-Kunden soll dieses Angebot einmal im Monat gratis sein, wer über ein Standard-Konto verfügt, würde 4,90 Euro zahlen.

Auch an den anderen Filialen geht der Sparzwang nicht komplett vorbei: Zum Jahreswechsel werden in den übrigen sechs Geschäftsstellen geänderte Öffnungszeiten eingeführt. In Gröditz wird der Schalter dann beispielsweise noch an drei statt wie bisher an fünf Tagen geöffnet sein – und deutlich kürzer. Gleichzeitig erklärt Vorstand Markus Ziron, die Bank baue den Kundenservice per Telefon und Internet aus. Was die freiwerdenden Immobilien angeht, will die Bank eine Doppelstrategie fahren: Für alle drei Standorte soll nach neuen Mietern gesucht werden. Für die Filialen in Strehla und Wermsdorf stünde auch ein Verkauf zur Debatte.

Neben der Niedrigzinspolitik, die dem Bankvorstand sprichwörtlich „den Schweiß auf die Stirn treibt“, verschärfen laut Markus Ziron zwei weitere Trends die Situation der Banken: zum einen die Flut von Neuregelungen seit der Finanzkrise 2008, die auch einen hohen bürokratischen Aufwand bedeute; zum anderen die Digitalisierung des Bankwesens, die ebenfalls notwendig, aber nicht billig sei.

Ob die Filialschließungen zum Jahresende die letzten großen Sparmaßnahmen waren, sei schwer zu sagen, gesteht auch Vorstand Kai-Uwe Schulz ein. Das Gutachten, auf dem die Entscheidungen basierten, gehe zwar davon aus. „Aber seit es in Auftrag gegeben wurde, sind die Zinsen noch einmal gesunken.“ Sich jetzt so weit herauszulehnen und zu behaupten, was in den nächsten Jahren komme, das sei „wie ein Blick in die Glaskugel“.

Trotz der einschneidenden Veränderungen können die Bankvorstände zumindest eine gute Nachricht verkünden: „Von den jeweils zwei Mitarbeiterinnen in den von der Schließung betroffenen Filialen mussten wir keiner kündigen“, erklärt Markus Ziron. Während einige von ihnen in Altersteilzeit gegangen seien, würden andere nun an anderen Standorten arbeiten. Insgesamt beschäftigt die Volksbank Riesa 80 Mitarbeiter.

