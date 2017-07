Volksbank Löbau-Zittau schließt Filialen Großhennersdorf und Kittlitz fallen dem Online-Banking und dem Kostendruck zum Opfer.

Nach 15 Jahren will die Volksbank Löbau-Zittau aus wirtschaftlichen Gründen erstmals wieder Filialen schließen. „Wir beabsichtigen im Jahre 2018 unsere Standorte in Großhennersdorf und Kittlitz mit den naheliegenden Filialen zusammenzulegen“, teilte Vorstandsvorsitzender Wolfgang Zürn auf SZ-Anfrage mit. „Die Kunden in Großhennersdorf nutzen heute schon die Beratungsleistungen in Herrnhut und für die Kunden in Kittlitz haben wir unsere Filiale nahe dem Bahnhof in Löbau, das heißt, auch für ältere Kunden ist dies günstig gelegen.“ Vor 15 Jahren war die Filiale in Lauba geschlossen worden.

Für den Schritt macht Zürn vor allem die rückläufige Kundenfrequenz in den Filialen verantwortlich.

Ein Grund dafür ist, dass 53,3 Prozent der Privat- und 94,6 Prozent der Geschäftskunden das Online-Banking nutzen. Die Volksbank Löbau-Zittau folgt damit dem deutschlandweiten Trend: Laut Zürn sind in den letzten zehn Jahren rund ein Viertel aller Bank-Filialen geschlossen worden. Die anderen Zweigstellen der Volksbank bleiben offen. (SZ/tm)

