Volksbank-Kunden spenden 5000 Euro Eine Rekordhöhe haben der Eintritt und die Spenden aus einem Adventskonzert in der Peterskirche erreicht – das Geld kommt Vereinen und Kirchgemeinden zu Gute.

Musik bei echtem Kerzenschein: Stimmungsvolles Ambiente für das traditionelle Volksbank-Konzert in der Görlitzer Peterskirche. © pawel sosnowski/80studio.net

Kurz vorm Fest lädt die Volksbank/Raiffeisenbank Niederschlesien seit Jahren ihre Mitglieder und Kunden zu einem Adventskonzert in die Peterskirche ein. Es ist eines der Wenigen, das zu dieser Jahreszeit in der unbeheizten Kirche stattfindet. Die Gäste wappnen sich mit Decken, Mützen und dicken Jacken gegen die schnell aufsteigende Kälte. Und doch bleibt kaum ein Platz im Kirchenschiff frei, ist der Andrang stets riesengroß. Dafür bekommen die Besucher eine besonders festlich geschmückte Kirche zu sehen: Hunderte Kerzen zieren die Brüstungen der Emporen und den großen Kronleuchter.

Vor diesem stimmungsvollen Ambiente sang auch in diesem Jahr der Singekreis Markersdorf unter der Leitung von Ulf Großmann. Nachdem in den vergangenen Jahren die Organisatoren beim Programm eine Reise durch die Weihnachtskultur der benachbarten Länder unternommen hatten, stand dieses Mal Sachsen im Mittelpunkt. Ulf Großmann hatte Werke des bekannten Komponisten Michael Praetorius ausgesucht, auch von Heinrich Schütz und Friedrich Mendelssohn-Bartholdy. Theatersänger Hans-Peter Struppe erzählte in kurzen Moderationen von den Traditionen im Weihnachtsland Sachsen: Räuchermännchen und Pyramiden, typische Speisen und Bergmannsvespern.

Daran knüpfte Pfarrer Hans-Wilhelm Pietz an, der auf das Wesen der Advents- und Weihnachtszeit hinwies. Es sei eben nicht die Frage nach Geschenken und wer was besitzt. Gerade, wenn man den Spuren der Frömmigkeit und Volkskultur in Sachsen nachgehe, würde spürbar, was mit Heimat und sächsischer Gemütlichkeit gemeint sei. Damit sei aber keine kuschlige Gemütlichkeit gemeint, sagte Pietz weiter, sondern wirkliche Gemütlichkeit sei eben da, wo die Menschen das nötige tun, damit auch ihr Nachbar in Frieden leben können.

Die Gäste des Konzertes trugen ihren Anteil daran. Aus ihren Eintritten und Spenden in der Rekordhöhe von knapp 5000 Euro überweist nun die Volksbank Spenden an Vereine und Kirchgemeinden. In diesem Jahr können sich darüber der Verein „Aktivia Sozialraum Lausitz“ in Niesky, „Fish Lausitz“ in Weißkeißel, das Janusz-Korczak-Kinderheim in Görlitz des Diakonie-Sozialwerkes Lausitz, die Caritas in Weißwasser, die Görlitzer Stadtmission und die Evangelisch-Lutherische Kirche Klitten freuen.

