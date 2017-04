Volksbank-Chef hilft Kinderklinik Sven Fiedler hat dem Klinikum Görlitz seine Aufwandsentschädigung als Aufsichtsratsmitglied gespendet. Das Geld kommt den jungen Patienten zugute.

Volksbank-Chef Sven Fiedler hat den neuen Kicker gleich mal ausprobiert.

Sven Fiedler hat sich in die Herzen der Kinder gekickt: Der Chef der Volksbank in Görlitz hat der Kinderklinik am städtischen Klinikum seine Aufwandsentschädigung als Aufsichtsratsmitglied der letzten beiden Jahre gespendet. Und für das Geld ist bereits investiert. „Wir haben uns entschlossen, eine Tischtennisplatte anzuschaffen und für einen Tischkicker hat es ebenfalls gereicht“, sagt Schwester Katrin Schäfer. Damit können sich die Patienten vom manchmal recht tristen Krankenhausalltag ablenken.

Dass Sven Fiedler den jungen Patienten etwas Gutes tun will, hat unter anderem etwas damit zu tun, dass er selbst Vater und Onkel ist. Er wisse also, welche Sorgen man sich mache, wenn die Kleinen krank seien. „Meine beiden Neffen sind sehr früh auf die Welt gekommen und mussten die erste Zeit in einem Krankenhaus verbringen“, erzählt er. Es habe ihn beeindruckt zu erleben, wie diese winzigen, vollständigen kleinen Menschen ihren schweren Start ins Leben meisterten. „Und zwar mit der Unterstützung von Ärzten und Pflegekräften.“

Nicht nur diese Erinnerung hat in ihm eine besondere Wertschätzung für Beschäftigte im Krankenhaus geweckt. Als Aufsichtsratsmitglied im Städtischen Klinikum Görlitz lernte er in den vergangenen Jahren das Gesundheitswesen aus einer anderen Perspektive kennen. Er wisse um Arbeitsbedingungen, Möglichkeiten, aber auch Einschränkungen, denen Krankenhäuser unterliegen, berichtet er. Das Engagement der Mitarbeiter schätzt er sehr. (szo/tc)

