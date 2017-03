Volksbank bietet wieder Beratung an Einmal in der Woche kommen Bankmitarbeiter in die „Alte Post“. Auch Geldabheben ist für Kunden der Volksbank Riesa wieder gebührenfrei.

Ein Hinweisschild für Volksbank-Kunden wurde jetzt am Geldautomaten angebracht. © Matthias Fiebiger

Ab dem 6. April werden Kunden der Volksbank Riesa in Stauchitz wieder persönlich beraten. Von da an und künftig jeden Donnerstag bietet die Bank von 13 bis 16 Uhr in der „Alten Post“ Beratung an. Auch Überweisungen können abgegeben werden. Das teilt Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) mit. „Wir freuen uns über diese Verbesserungen, nachdem Volksbank und Sparkasse Meißen ihre Filialen in unserer Gemeinde geschlossen haben“, so der Amtschef.

Für Kunden der Volksbank Riesa ist jetzt auch das Geldabheben am Automaten der Card Point GmbH am Edeka-Markt gebührenfrei. Die gilt ausdrücklich nicht für die Kunden anderer Volks- und Raiffeisenbanken. Kunden der Sparkasse müssen 2,99 Euro pro Vorgang zahlen. (SZ/jm)

