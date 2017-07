Volksbad wird 90 Die Stadtwerke haben ins Bad in Neugersdorf investiert. Das zeigen sie beim Fest am Wochenende mit vielen Stars.

Nicole Lucas freut sich auf das Badfest ganz besonders. Sie und ihr Team haben ein buntes Programm vorbereitet. Darüber informiert ein Flyer. Allerdings ist derzeit noch offen, ob es am Sonnabend ein großes Höhenfeuerwerk geben kann. Dessen Veranstalter haben wegen einer Erkrankung kurzfristig abgesagt. © Matthias Weber

Ebersbach-Neugersdorf. Nein, Heino kommt nicht, wie ursprünglich geplant, zum Badfest nach Neugersdorf, wenn am Wochenende das 90-jährige Bestehen des Volksbades gefeiert wird. Der Sänger hat andere Verpflichtungen. „Dafür wird Nik P. am Sonnabend auf der Bühne stehen“, versichert Nicole Lucas. Sie ist die Schwimmmeisterin im Volksbad und Chefin des Pavillons gleich nebenan. Auch ihn gibt es seit 90 Jahren. Das achteckige Wirtschaftsgebäude war wegen seiner typischen Bauweise schnell als Pavillon in aller Munde. Es hatte schon immer einen Gastraum. 1997 führten nächtliche Vorkommnisse und Fragen der Sicherheit im Bad zur Trennung von Volksbad und Pavillon. 2013 hat Nicole Lucas den Pavillon als Gaststätte wiedereröffnet. Da dieses Gebäude und das Bad untrennbar in ihrer Geschichte verbunden sind, spielen auch beide beim Badfest eine große Rolle. „Zwar wird der Pavillon beim Badfest nur für die Künstler zugänglich sein, aber die Badgäste werden dennoch umfangreich bewirtet“, verspricht Nicole Lucas.

Den Auftakt für das Badfest gibt am Freitagabend der Fackelreigen, den der Verein Sportlust organisiert und durchführt. Nicole Lucas erklärt: „Wenn es dunkel ist, schwimmen die Sportler mit Fackeln im Wasser Figuren. Das ist ein sehr schönes Schauspiel“, sagt sie. Eine Live-Band sorgt für Deutsch-Rock. Ein kleines Feuerwerk bildet den Abschluss des Tages.

Am Sonnabend geht es sehr sportlich zu. Am Vormittag beginnt 10 Uhr ein Volleyball-Turnier. Dafür können sich noch Teams anmelden. „Entweder zuvor telefonisch im Bad oder am Turniertag bis 9 Uhr vor Ort“, sagt die Schwimmmeisterin. Tagsüber gibt es ein buntes Programm auf und um die Bühne, unter anderem mit Modenschauen, Luftballon-Figuren kneten und einem Modern-Talking-Double. Neu ist ein Arschbomben-Wettspringen vom Drei-Meter-Brett. Das ersetzt den Wettbewerb von der Spreequellschanze. „Die ist nämlich kaputt“, bedauert Frau Lucas. Abends tritt dann Nik P. auf. Am Sonntag beginnt das Programm 14 Uhr mit Olaf und Freunden. Zum Badfest ist der übliche Badeintritt zu entrichten. Das gilt auch für die Abendveranstaltungen.

Mit von der Partie beim Badfest sind die Stadtwerke Oberland. Sie unterstützen das Badfest und sorgen im Vorfeld dafür, dass sich das Bad von seiner schönsten Seite zeigt. Dafür haben die Stadtwerke, die das Bad seit 1994 als wirtschaftlich ausgerichteten Betriebsteil betreiben, in den vergangenen Jahren investiert, so dass sich die jährlich rund 10 000 Badegäste aus der ganzen Gegend wohlfühlen. Geschäftsführer Steffen Ain erläutert: „Neu ist der Sandstrand im Nichtschwimmerbereich. Vorher war dort nur Kies.“ Etliche Geländer sind erneuert worden. Sie bestehen aus Edelstahl und sind nicht so pflegeintensiv. Es gibt eine neue Treppe zum Wasser und einen neuen Zaun. Es wurden Warmwasserleitungen zu den Duschen verlegt und das Bad ans Abwassersystem angeschlossen. Jedes Jahr wird das Wasserbecken frisch gestrichen. Im technischen Bereich des Bades sorgen die Stadtwerke für Reparaturen und Instandhaltung der Anlagen. Nicht alle vorhandenen Umkleidekabinen sind nutzbar. Das gebe das Budget nicht her, sagt der Stadtwerke-Chef. Aber bisher haben die Kabinen immer gereicht. Nicht jeder Badegast brauche eine, sagt der Geschäftsführer.

