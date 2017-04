Vogelschießen und Live-Musik Feuerwehr und Jugendclub laden für das Wochenende in den Seifersdorfer Schlosspark ein. Geboten wird ein Programm für die ganze Familie.

Rund um Schloss Seifersdorf wird gefeiert. © Willem gr. Darrelmann

Gleich drei Tage lang wird im Seifersdorfer Schlosspark gefeiert. Die Freiwillige Feuerwehr und der Jugendclub laden zum traditionellen Frühlingsfest ein. Es beginnt am Freitag, dem 28. April, um 18 Uhr mit einem Skat- und Rommeeturnier. Jeder kann sich daran beteiligen. Für die Sieger gibt es Preise und Pokale.

Start am Sonnabend ist um 14 Uhr mit dem Vogelschießen. „Interessenten können sich noch unmittelbar vor Beginn anmelden“, sagt Ronny Ehrlich, Mitglied der Feuerwehr und des Jugendclubs. Für die Kinder gibt es einen Dosenschießstand. Am Nachmittag sind ab 16 Uhr alle Mädchen und Jungen zum Knüppelkuchenbacken am Lagerfeuer eingeladen. Überhaupt ist das Angebot für Kinder enorm. Eine Hüpfburg ist aufgebaut, Feuerwehrtechnik kann ebenfalls bestaunt werden und es gibt Pferdereiten. Für Letzteres stellt der Wachauer Verein Wunder Land seine Tiere zur Verfügung. Darüber hinaus bieten die Seifersdorfer Fahrten mit dem Feuerwehrauto an. Um 20 Uhr tritt der Radeberger Spielmannszug auf. Er führt auch den Lampion- und Fackelumzug durch den Ort an. Ab 21 Uhr legt DJ Alex im Festzelt auf. „Da ist sicher für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Das Festzelt ist übrigens beheizt“, sagt Ronny Ehrlich.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Er wird vom Seifersdorfer Pfarrer Thomas Slesazeck geleitet. „Ab Mittag bieten wir Livemusik an. Für 12 Uhr haben wir das Großerkmannsdorfer Blasorchester eingeladen und für 16 Uhr Onkel Tom und Huckleberry. Dazwischen werden um 14.30 Uhr die Castle Park Dancers auftreten.“ Ab 18.30 Uhr sind alle Seifersdorfer und ihre Gäste zum gemütlichen Ausklang am Lagerfeuer eingeladen. Der Eintritt an allen drei Tagen ist frei. (SZ)

