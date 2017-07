Vogelschießen am Bretthäusl In Glashütte wurde vor 25 Jahren der Schützenverein wiedergegründet. Die Mitglieder feiern das mit einem Fest.

2016 eröffnete Andreas Schrom mit der Armbrust das Fest – der Schützenkönig des Vorjahres. © Egbert Kamprath

Die Privilegierte Schützengesellschaft zu Glashütte feiert an diesem Wochenende ihr 25-jähriges Bestehen. Dazu richten die Mitglieder ein zweitägiges Schützenfest aus. Wie der Vorsitzende des Vereins, Uwe Bahr, informiert, startet das Fest am Sonnabend, 14 Uhr, auf der Wiese an der Gaststätte Bretthäusl im Prießnitztal mit einem öffentlichen Vogelschießen.

Dazu werden Lose zum Preis von je zehn Euro verkauft. Zu jedem Los gibt es eine Starternummer, die für die Teilnahme am Wettbewerb maßgeblich ist. In einer wiederkehrenden Reihenfolge versuchen die Schützen anschließend, nach traditioneller Art mit der Armbrust die Extremitäten des Vogels wie Federn, Flügel, Hals und Kopf abzuschießen. Für jedes abgeschossene Teil erhält der teilnehmende Schütze einen Preis. Nachdem alles abgeschossen ist, endet der öffentliche Teil. Danach dürfen nur noch Mitglieder des Vereines auf den Korpus des Vogels schießen, um damit den Schützenkönig des Jahres 2017 zu ermitteln, erklärt Bahr.

Das Schützenfest wird am Sonntag, 10 Uhr, im Glashütter Schützenhaus fortgesetzt. Hier starten die Pokalwettkämpfe mit befreundeten Vereinen. Dazu erwartet der Verein 60 bis 70 Schützen, die mit dem Luftgewehr auf Scheiben in zehn Meter Distanz zielen. Gegen 13 Uhr werden diese Wettkämpfe mit der Siegerehrung abgeschlossen. Gegen 14 Uhr beginnen die vereinsinternen Wettkämpfe, zu welchen auch Gäste geladen sind.

Obwohl der Verein am Wochenende sein 25-jähriges Bestehen feiert, handelt es sich beim Fest um die 26. Auflage. Denn bereits 1992, im Jahr der Wiedergründung des Schützenvereins, wurde das erste Schützenfest veranstaltet.

zur Startseite