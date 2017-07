Vogelscheuchen grenzenlos Zum ersten Mal nehmen Kinder und Familien aus Polen am traditionellen Vogelscheuchenwettbewerb beim Kirschenfest in Groß Radisch teil.

Polnische Gäste aus Sulikow (Schönberg) an der von ihnen gebauten Vogelscheuche während des Kirschenfestes in Groß Radisch. © Rolf Ullmann

Alle Jahre wieder stehen die Besucher des Kirschenfestes in Groß Radisch vor einer schweren Entscheidung. Welche Vogelscheuche ist denn nun für sie die Schönste? Welche von den fantasievollen Gebilden soll mit dem Hauptpreis in der Wertung der Kinder sowie in der Wertung bei den Erwachsenen ausgezeichnet werden.

Denn verdient haben es eigentlich alle, die von fleißigen Händen in den letzten Tagen und Wochen mit viel Fleiß sowie Einfallsreichtum gebastelt wurden. In diesem Jahr wird dieser traditionsreiche Wettbewerb noch um eine neue Facette bereichert. Denn zehn der insgesamt 29 Vogelscheuchen werden durch Namensschilder in polnischer und deutscher Sprache geschmückt.

Fünf der lustigen Gesellen nahmen unter den geschickten Händen von Jungen und Mädchen des Kindergartens sowie der Grundschule im polnischen Sulikow (Schönberg) Gestalt an. Für weitere fünf Vogelscheuchen legten sich zumeist ganze Familien mit viel Liebe ins Zeug. Diese Bereicherung des Wettbewerbs findet ihren Ursprung im Besuch des Bürgermeisters der Partnergemeinde von Hohen Dubrau im vergangenen Jahr während des Kirschenfestes 2016. Robert Starzynski, der erste Mann in der Gemeinde, fand solchen Gefallen an den Vogelscheuchen, das er gemeinsam mit den Angehörigen der polnischen Delegation beschloss, einen solchen Wettbewerb in Sulikow ebenfalls ins Leben zu rufen.

