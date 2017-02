Vogelkäfig und Hometrainer vergessen

Das Dresdner Fundbüro entwickelt sich langsam, aber sicher zu einem Warenhaus. Über 12 600 Gegenstände sind dort im vergangenen Jahr abgeliefert worden – rund 2 000 mehr als im Jahr davor. Rucksäcke, Schirme und Handschuhe haben die Mitarbeiter in nahezu allen Farben und Größen. Aber auch ein Hometrainer und ein Vogelkäfig wurden einfach so in der Stadt stehen gelassen. Letzterer zum Glück ohne Tier. Am vergesslichsten sind die Dresdner dabei in Bussen und Bahnen. Gut drei Viertel aller Fundsachen kommen von dort.

Immerhin, die Stadt bleibt nicht auf allem sitzen: Etwa 2 300 Gegenstände konnten an die Verlierer zurückgegeben werden. Der Rest wird auf Versteigerungen angeboten. Dafür muss das Fundbüro die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten abwarten. Der nächste „Basar“ findet übrigens am kommenden Dienstag ab 17 Uhr im Plenarsaal des Rathauses statt. Diesmal im Angebot: Zum Beispiel Digitalkameras, Goldringe, Mountainbikes, ein City-Roller und ein Fernrohr. (SZ/sr)

zur Startseite