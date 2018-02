Vogelkäfig fing Feuer – Feuerwehr rückt an

Die Feuerwehren von Krauschwitz und Bad Muskau haben am Sonntag einen Brand am Krauschwitzer Kornblumenweg gelöscht. Eine Vogelvoliere hatte Feuer gefangen. Das teilt die Polizei mit.

Für die Bewohner des Käfigs endete die Episode tragisch: Die sechs Nymphensittiche, welche dort gehalten wurden, verendeten in den Flammen. Ursache des Brandes war nach Polizeiangaben eine neben dem Käfig platzierte und umgefallene Kerze – sie löste in einem unbeobachteten Moment das Flammenmeer aus. Es entstand ein Schaden von etwa 350 Euro; sowohl an der Voliere als auch durch den Tod der sechs Nymphensittiche. (red/ckx)

